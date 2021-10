Γεννηματά: συλλυπητήρια από ευρωπαίους πολιτικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκίνηση στους πολιτικούς, εντός και εκτός Ελλάδας, προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Φώφης Γεννηματά.



Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, εντός και εκτός Ελλάδας, έχει προκαλέσει ο θάνατος της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματάς, η οποία έχασε την μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 56 ετών.

«Εκφράζω τη βαθύτατη λύπη μου για την απώλεια μιας διακεκριμένης πολιτικού, αλλά και αγαπημένης φίλης, της Φώφης Γεννήματα», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Ο κ. Αναστασιάδης προσθέτει: «Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον σύζυγο, στα παιδιά, στους δικούς της ανθρώπους και στο Κίνημα του οποίου ηγείτο»

Tην λύπη του για το θάνατο της Φώφης Γεννηματά εκφράζει με μήνυμά του στο twitter, o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι. «Είναι πολύ λυπηρό να μαθαίνω για τον θάνατο της αρχηγού του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά. Μόλις πριν από λίγους μήνες, συναντηθήκαμε για να συζητήσουμε την πορεία μετά την πανδημία. Σφοδρή μαχήτρια αλληλεγγύης, θα λείψει πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της»,είναι το μήνυμα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Very sad to learn about the death of KINAL leader Fofi Gennimata. Just a few months ago, we met to discuss the way forward after the pandemic. A fierce fighter for solidarity, she will be missed beyond Greece's borders. My sincere condolences to her family and friends. pic.twitter.com/YyIyyqbvdF