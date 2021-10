Κοινωνία

Πέραμα - Κούγιας για καταδιώξη: η εντολή δόθηκε σε άλλους αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος, ο οποίος εκπροσωπεί τους επτά αστυνομικούς, εξέδωσε ανακοίνωση αφού έλαβε γνώση αντιγράφων της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση.

Ο Αλέξης Κούγιας που έχει αναλάβει την υπεράσπιση των επτά αστυνομικών που εμπλέκονται στον θάνατο του 20χρονου Ρομά στο Πέραμα και κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία, προχώρησε σε τρεις διαπιστώσεις για την πολύκροτη υπόθεση.

Ο γνωστός δικηγόρος, ο οποίος εκπροσωπεί τους επτά αστυνομικούς, εξέδωσε ανακοίνωση αφού έλαβε γνώση αντιγράφων της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

"Ως γνωστόν, το δικηγορικό μας γραφείο δια του επικεφαλής μας κου Αλεξίου Κούγια έχει αναλάβει την υπεράσπιση των επτά αστυνομικών που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία εις βάρος του νεαρού Ρομά στο Πέραμα και την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του συνεπιβάτη του, ο οποίος ευτυχώς διεσώθη.

Μετά τη μελέτη της δικογραφίας θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τρεις διαπιστώσεις μας, τις οποίες δεν είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε πριν λάβουμε αντίγραφα της δικογραφίας:

"Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και ήδη είναι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των επτά αστυνομικών οι δύο επιζήσαντες της τραγωδίας και εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται φρουρούμενος και ο άλλος διαφεύγει της σύλληψης και δεν έχει ακόμη είτε συλληφθεί είτε παραδοθεί και καταζητείται, δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για αυτή την συμπεριφορά, αφού είναι σίγουρο ότι διαφεύγει γιατί θέλει να αποφύγει να δώσει απαντήσεις σε εύλογες ερωτήσεις για την παράνομη συμπεριφορά του.

Αυτή η διαπίστωση νομικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον, αφού δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις της νομίμου αμύνης των εντολέων μας για τις πράξεις των αποπείρων ανθρωποκτονίας εις βάρος τους δημιουργώντας έτσι όλο το νομικό υπόβαθρο για να αναγνωριστεί ότι ό,τι έπραξαν έγινε υπό τις νομικές προϋποθέσεις της αμύνης.

Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι εκ παραδρομής ή εκ προθέσεως, μάλλον για πολιτικούς λόγους, κάποιοι παραπλάνησαν τους δημοσιογράφους περί του ότι δήθεν υπήρξε επικοινωνία με τους εντολείς μας με το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., όπου δήθεν τους εδίδετο η εντολή να μην συνεχίσουν την καταδίωξη.

Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ και η αλήθεια είναι η εξής: πράγματι υπήρξε τέτοια εντολή σε άλλη ομάδα μοτοσικλετιστών της ΔΙ.ΑΣ. και δεν αφεώρα την ομάδα των εντολέων μας, οι οποίοι ανήκουν στην «Ομάδα Χαϊδαρίου», αλλά σε άλλη ομάδα που είναι η «Ομάδα Καμινίων».

Τρίτον, θέλουμε να ενημερώσουμε τα ΜΜΕ ότι όλα τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδος της ΔΙ.ΑΣ. δεν επελέγησαν στην ΕΛ.ΑΣ. την τελευταία τριετία, αλλά όλοι υπηρετούν και υπηρετούσαν σε διάφορες θέσεις πριν τη ΔΙ.ΑΣ. πολύ περισσότερα χρόνια και ήσαν όλοι έμπειροι αστυνομικοί με εξαιρετικό παρελθόν για την συμπεριφορά τους στην αστυνομία και σε όσες υπηρεσίες υπηρετήσαν.

Αυτές οι διευκρινήσεις κατά την κρίση του κ. Αλέξιου Κούγια και των συνεργατών του γραφείου μας είναι απαραίτητες για την ολοκληρωμένη εικόνα που πρέπει να έχουν τα ΜΜΕ για αυτή την τραγωδία όπου έχασε την ζωή του δυστυχώς ένας συνάνθρωπος μας".

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: “έκρηξη” θανάτων και 3937 νέα κρούσματα

Γεννηματά - ΚΙΝΑΛ: Λουλούδια και μαύρη κορδέλα στην είσοδο (εικόνες)

“Game Of Chefs” - Kitchen Battles με... παιδικά μενού (εικόνες)