Πέραμα: Επεισόδια στην Αθήνα για τον θάνατο του 20χρονου (εικόνες)

Ένταση και χημικά στην πορεία διαμαρτυρίας στα Προπύλαια για τον θάνατο του 20χρονου στο Πέραμα.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματοποιείται πορεία για τον θάνατο του 20χρονου Ρομά μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς στο Πέραμα.

Στη διάρκεια της πορείας υπήρξε ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με τους άνδρες των ΜΑΤ να κάνουν χρήση χημικών.

