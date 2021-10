Life

Μπόμπα - Τανιμανίδης: Αποκάλυψαν πότε θα γίνει η βάφτιση των διδύμων

Πότε θα βαφτίσουν τις κόρες τους ο Σάκης Τανιμανίδη και η Χριστίνα Μπόμπα;



Τον Σάκη Τανιμανίδη και την Χριστίνα Μπόμπα συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες στην επιχείρηση του παρουσιαστή στο κέντρο της Αθήνας, με αφορμή την επέτειο λειτουργίας της.

Εκεί ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα μίλησαν για τη νέα τους ζωή με τα δίδυμα και αποκάλυψαν πότε θα τα βαφτίσουν.

Μάλιστα, ο Σάκης Τανιμανίδης δήλωσε ότι η η "Φάρμα" του ΑΝΤ1 θα επιστρέψει πολύ σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

