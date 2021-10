Life

“Άγριες Μέλισσες”: το επεισόδιο της Τρίτης και spoiler για την Ελένη (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικές σκηνές που προβλήθηκαν στην εκπομπή “Το Πρωινό”, από το συγκλονιστικό αποψινό επεισόδιο της σειράς “Άγριες Μέλισσες”.

Ακόμη ένα καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», θα προβληθεί στις 22:00 της Τρίτης.

Η εκπομπή «Το Πρωινό», μετέδωσε αποκλειστικό απόσπασμα, με σκηνή από τον καυγά της Κορίνας με την μητέρα της, την οποία κατηγορεί ότι απατούσε τον πατέρα της, με έναν από τους γιούς του Δούκα Σεβαστού, όσο καιρό ο Ακύλας ήταν φυλακισμένος.

Παράλληλα, ο Βαγγέλης Περρής έκανε spoiler για την σειρά, λέγοντας ότι η Η Ελένη, που θέλει να βοηθήσει τον Λάμπρο, έρχεται σε επαφή με μια γυναίκα, που όμως μπορεί αντί για «σωτηρία» της, να είναι η «καταστροφή» της.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Το νέο άλλοθι του Δούκα θα φέρει νέες αναταράξεις ανάμεσα στα παιδιά του. Πώς θα αντιδράσουν; H Πηνελόπη είναι έτοιμη να κάνει την τελευταία της κίνηση για να πληρώσει ο πατέρας της.

Η παράνομη σχέση της Ζωής και του Κωνσταντή θα γίνει αντιληπτή από ένα επικίνδυνο πρόσωπο. Ο Λάμπρος θα λάβει ένα γράμμα απ’ την Ελένη που θα τον τρομοκρατήσει, ενώ θα βρεθεί αντιμέτωπος μ’ ένα διαφορετικό πρόσωπο της Ανθής.

Η Δρόσω δείχνει να μην τα καταφέρνει με το νέο της βήμα στον χώρο του θεάτρου. Ένας θάνατος θα συγκλονίσει τους κόλπους του καθεστώτος, ενώ η Ελένη θ’ αλιεύσει, απ’ τον σύλλογο γυναικών, την πρώτη της σημαντική πληροφορία. Η σύλληψη ενός άντρα θα φέρει τον Πέτρο σε δεινή θέση.

