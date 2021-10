Κοινωνία

Καταδίωξη στο Πέραμα: Ρομά έκλεισαν την Αθηνών-Κορίνθου

Νέες αντιδράσεις για τον νεκρό 20χρονο στο Πέραμα. Έκλεισαν την ΕΟ στα Μέγαρα, πυρπόλησαν κάδους στο Αγρίνιο.

Αποκαταστάθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, που είχε διακοπεί λόγω συγκέντρωσης ατόμων που διαμαρτύρονταν για τον θάνατο 20χρονου στο περιστατικό του Περάματος.

Ρομά πυρπόλησαν κάδους στο Αγρίνιο

Και στο Αγρίνιο, ομάδες έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν πέτρες στο 13ο δημοτικό σχολείο της πόλης.

Στην οδό Αιγαίου υπήρξε και διακοπή κυκλοφορίας, ενώ οι πυροσβέστες παρενέβησαν σε όλες τις περιπτώσεις.

Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε στις 20:30 το βράδυ οπότε οι συγκεντρωμένοι ρομά αποχώρησαν στη θέα ισχυρής δύναμης της αστυνομίας.

