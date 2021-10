Κοινωνία

Δολοφονία στη Νέα Ερυθραία: Στο ψυχιατρείο ο 40χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 40χρονος που πυροβόλησε τους δύο εργάτες, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας.

Στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού οδηγήθηκε ο 40χρονος που πυροβόλησε τους δύο υπαλλήλους εταιρείας φυσικού αερίου, στη Νέα Ερυθραία, με αποτέλεσμα ο ένας να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί.

Ο 40χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ωστόσο θα κρατηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, έως ότου ολοκληρωθεί η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που ζητήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος κατέβηκε από το διαμέρισμά του, το πρωί του περασμένου Σαββάτου, και άνοιξε πυρ κατά των εργατών. Λίγο μετά τη σύλληψή του, στην ταράτσα της πολυκατοικίας, αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του στολή πολεμικών τεχνών, όπλο, τσεκούρι, ξίφη, λεπίδες, φυσίγγια, καθώς και μία συσκευασία που περιείχε πιθανόν ναρκωτικά.

