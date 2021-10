Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν και πόσοι φορείς κορονοϊού, το προηγούμενο 24ώρο.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Τετάρτη 3651 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Από το σύνολο των 3.651 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 25 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας . Η κατανομή των 3.626 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά

Στην Αττική διαγνώστηκαν 721 κρούσματα και 602 στη Θεσσαλονίκη. Στη Λάρισα διαγνώστηκαν 245 φορείς του κορονοϊού, ενώ 158 ήταν τα κρούσματα στη Μαγνησία και 102 στην Πιερία.

Αναλυτικά τα κρούσματα ανά περιοχή

Η ημερίσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ

