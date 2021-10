Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναιτωλικός προκρίθηκε στους “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Αγρινίου επιβλήθηκε της Παναχαϊκής στην Πάτρα.

Ο Παναιτωλικός προκρίθηκε στη “Φάση των 16” του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας 2-1 της Παναχαϊκής στην Πάτρα. Το ματς έγινε στο “Κώστας Δαβουρλής” και τα τέρματα των νικητών πέτυχαν οι Καρέλης (20΄), Βέργος (74΄), ενώ για τους γηπεδούχους είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Παπαχρονόπουλος στο 47΄.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου μπήκε πιο δυνατά το ματς και με όπλο την ατομική ποιότητα κάποιων παικτών της άνοιξε το σκορ με τη συμπλήρωση 20 λεπτών. Από έξυπνη κάθετη πάσα του Ντουάρτε, ο Νίκος Καρέλης βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Αθανασόπουλο και αφού τον ξεπέρασε έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν άνετα το προβάδισμα, όμως μια αδράνεια της άμυνάς τους έδωσε ελπίδες στην Παναχαϊκή. Στο 47΄ ο Καράκλαγιτς έκανε την κούρσα από αριστερά, πέρασε παράλληλη μπαλιά και ο Παπαχρονόπουλος σκόραρε από κοντά με προβολή. Όμως ο 19χρονος στην προσπάθειά του προσέκρουσε στο δοκάρι και τραυματίστηκε.

Το ματς από εκεί και πέρα θα μπορούσε να γείρει προς οποιαδήποτε πλευρά. Όμως κύριο ρόλο έπαιξε ξανά η ικανότητα και η εμπειρία των παικτών του Παναιτωλικού. Στην περίπτωση αυτή ήταν ο Νίκος Βέργος, ο οποίος λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στην αναμέτρηση, με μία έξοχη ατομική ενέργεια διαμόρφωσε το τελικό 1-2 στο 74΄, στέλνοντας την ομάδα του στους “16” της διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναχαϊκή (Ζέλικο Κάλαϊτζιτς): Αθανασόπουλος, Μπελεζάκης, Στασινόπουλος (79΄ Πολίτης), Σμίλτος, Σελινιωτάκης, Τεγούσης, Παπαχρονόπουλος (λ.τρ. 51΄ Κωνσταντακόπουλος), Καράκλαγιτς, Αλεξόπουλος, Χαντί (79΄ Κυβελίδης), Στεργίδης (73΄ Μπουρλάκης).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ροντρίγκες, Αντούνες, Κορνέλιους, Μπακαδήμας (60΄ Βργκοτς, 69΄λ.τρ. Μαλής), Αποστολάκης (60΄ Λουϊ), Μπελεβώνης (69΄ Βέργος), Φλόρες, Τσιγγάρας, Μόρσεϊ, Ντουάρτε, Καρέλης.

Αναλυτικά οι αγώνες της Τετάρτης:

ΑΕ Λευκίμμης - Άγιος Νικόλαος: 1-2

Ξάνθη - Ιωνικός: 1-2

Ηλιούπολη - Λαμία: 0-3

Πανσερραϊκός - Βόλος: 1-3

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: 0-1

Παναχαϊκή - Παναιτωλικός: 1-2

Ειδήσεις σήμερα:

Καταδίωξη στο Πέραμα: ελεύθεροι οι αστυνομικοί και οι Ρομά

Φώφη Γεννηματά: γιόρτασε τα γενέθλια του γιου της στο νοσοκομείο δυο μέρες πριν πεθάνει

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης