Καταδίωξη στο Πέραμα - Κούγιας: έξυπνος ελιγμός η επιλογή του 14χρονου (βίντεο)

Γιατί αμφισβητεί ότι ο 14χρονος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ποιος ο ρόλος της ηλικίας του. Τα απειλητικά τηλεφωνήματα και η στάση των αστυνομικών.

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης οι επτά αστυνομικοί που μετά την καταδίωξη, που κατέληξε στο θανάσιμο πυροβολισμό 18χρονου Ρομά, κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από δόλο. Ελεύθεροι χωρίς αναμορφωτικά μέτρα αφέθηκαν και το δεύτερο άτομο που βρίσκονταν στο μοιραίο αυτοκίνητο, όπως και ο 14χρονος ο οποίος παραδόθηκε, υποστηρίζοντας ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του οχήματος.

Ο Αλέξης Κούγιας. που έχει αναλάβει την υπεράσπιση των επτά αστυνομικών, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί εφαρμόστηκαν οι κανονισμοί.

"Ήταν τόσο σκληρή η αντιμετώπισή τους από τους συναδέλφους τους σαν να ήταν κοινοί κακοποιοί, σε αντίθεση με τη συμπεριφορά των αστυνομικών προς τον εμφανισθέντα ως δήθεν οδηγούντα το αυτοκίνητο" είπε ο κ. Κούγιας.

Ο κ. Κούγιας τόνισε για τον 14χρονο ότι οι εντολείς του δεν τον αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι αυτός. "Έγινε επιλογή, ένας έξυπνος ελιγμός. Είναι αδύνατον, κατά τους εντολείς μου, τους ελιγμούς αυτούς του αυτοκινήτου να τις έκανε ένας 14χρονος".

Εξήγησε δε ότι οποιοσδήποτε κάτω των 15 ετών δεν έχει ποινική ευθύνη και αντιμετωπίζει μόνο σωφρονιστικά μέτρα. Άρα, όπως είπε, ήταν αυτονόητη η απελευθέρωσή του.

Τέλος, ο κ. Κούγιας έκανε γνωστό ότι δέχθηκε απειλητικά τηλεφωνήματα για την υπόθεση.

