28η Οκτωβρίου: συγκίνηση από το μήνυμα του πιλότου της ομάδας “Ζευς”

Το μήνυμα που έστειλε από τους ελληνικούς αιθέρες, σκορπίζοντας ρίγη στους Έλληνες απανταχού.

Εθνική συγκίνηση προκάλεσε το μήνυμα του πιλότου της ομάδας “Ζευς” για την 28η Οκτωβρίου.

Ο 37χρονος Επισμηναγός Χριστόδουλος Γιακουμής, με καταγωγή από το Πέραμα και πάνω από 1.700 ώρες πτήσεις τόνισε από τους αιθέρες:

“Καλημέρα Έλληνες, χρόνια πολλά. Πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε στα μάτια τον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε.

“Με τα λόγια του Κωστή Παλαμά “η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα”. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά Μακεδονία”.

Το αεροσκάφος F-16 εκτέλεσε κατακόρυφους ακροβατικούς ελιγμούς πάνω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αλλά και διελεύσεις με μεγάλη ταχύτητα πάνω από την πόλη.

