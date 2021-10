Πολιτική

Μητσοτάκης για 28η Οκτωβρίου: να ξεχωρίζουμε τα χρήσιμα “ναι” από τα αναγκαία “όχι”

Το ενωτικό μήνυμα του πρωθυπουργού μετά το τέλος της παρέλασης που παρακολούθησε στο Παλαιό Φάληρο.

«Τιμούμε σήμερα αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν κόντρα στο φασισμό και στον κατακτητή και η φετινή επέτειος της 28ης Οκτωβρίου συμπίπτει με τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη του αγώνα για την ελευθερία των Ελλήνων. Σήμερα έχουμε το δικαίωμα να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη αισιοδοξία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της παρέλασης που παρακολούθησε στο Παλαιό Φάληρο.

«Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή. Είναι πιο ισχυρή γεωπολιτικά με εκσυγχρονισμένες Ένοπλες Δυνάμεις, με διεθνείς συμμαχίες, μια χώρα η οποία τείνει χείρα φιλίας σε όλους ταυτόχρονα όμως είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή οικονομικά με ανάπτυξη για όλους, με επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, με μειωμένους φόρους που βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα όλων των Ελλήνων», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Εύχομαι και ελπίζω να μπορέσουμε να πορευτούμε σε αυτό το μέλλον με την ενότητα που οι καιροί απαιτούν και να έχουμε πάντα την ευθυκρισία να ξεχωρίζουμε τα χρήσιμα «ναι» από τα αναγκαία «όχι». Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση για ένα καλύτερο αύριο».





