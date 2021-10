Υγεία - Περιβάλλον

Παιδική παχυσαρκία: Τέλος στις διαφημίσεις γλυκών και αναψυκτικών στην Ισπανία

"Στοπ" στις διαφημίσεις ζαχαρωδών προϊόντων που απευθύνονται σε παιδιά βάζει η Ισπανία για να αντιμετωπίσει την παιδική παχυσαρκία.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να απαγορεύσει τις διαφημίσεις ζαχαρωδών προϊόντων, όπως παγωτών και αναψυκτικών, που απευθύνονται σε παιδιά για να αντιμετωπίσει την παιδική παχυσαρκία.

Η απαγόρευση αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή το 2022. Θα αφορά τις διαφημίσεις που στοχεύουν στους καταναλωτές κάτω των 16 ετών, στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, όπως είπε ο υπουργός Καταναλωτή, Αλμπέρτο Γκαρθόν.

«Οι ανήλικοι είναι ευάλωτοι καταναλωτές και έχουν την υποχρέωση να τους προστατεύουμε από τις διαφημίσεις», υποστήριξε.

Το σχέδιο αυτό αφορά τις σοκολάτες, τα ζαχαρωτά, ορισμένα γλυκά, τα αναψυκτικά αλλά και τα παγωτά, ανέφερε η κυβέρνηση η οποία έλαβε υπόψη της τα διατροφικά κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο Αλμπέρτο Γκαρθόν είπε ότι θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σήμερα, στην Ισπανία ένα στα τρία παιδιά θεωρείται υπέρβαρο. Το 1984 το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 3%.

«Η διαφήμιση είναι ένας από αυτούς που ευθύνονται για αυτό το ποσοστό», επέμεινε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, σε πανεθνικό επίπεδο, οι παχύσαρκοι στην ηλικιακή ομάδα 5-19 ετών αυξήθηκαν από 4% το 1975 σε πάνω από 18% σήμερα.

