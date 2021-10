Κοινωνία

Η “Κυρά της Χειμάρρας” στον ΑΝΤ1 για το Έπος του 1940 (βίντεο)

Η Ερμιόνη Πρίγκου φροντίζει τα μνήματα Ελλήνων στρατιωτών που “έπεσαν” στο αλβανικό μέτωπο.​

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Βρέθηκε στην “πρώτη γραμμή” του πολέμου, μεγάλωσε μαζί με τους Έλληνες στρατιώτες που αγωνίζονταν στο τελευταίο ελληνικό οχυρό του μετώπου της Χειμάρρας. Η 88χρονη Ερμιόνη Πρίγκου, ήταν τότε 9 ετών, οι εικόνες όμως έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα στη μνήμη της.

Η αφήγησή της στην κάμερα του ΑΝΤ1 συγκλονίζει: «Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά… Δύο στρατιώτες, Μιχάλης και Θανάσης τα ονόματά τους, ήρθαν και είχαν στα πόδια κρυοπαγήματα. Δεν μπορούσα να περπατήσουν, τους είχαν στα μουλάρια, τους κατέβασαν σιγά-σιγά, τους έφεραν μέσα στο σπίτι… Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, θυμάμαι που όταν τραβήξανε τα ρούχα που είχαν, έφυγε το δέρμα κι έτρεχε το αίμα και φωνάζανε “μάνα μου, μάνα μου, τα πόδια μου”».

Στάθηκε στο πλευρό τους. Τους προστάτευσε… ζωντανούς και νεκρούς. Τους φρόντιζε όσο πολεμούσαν στα χαρακώματα, συνέχισε να τους συντροφεύει όταν “έσβησαν” από εχθρικό όλμο που έπεσε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της. Στην αυλή της τους έθαψε, μαζί με τους γονείς της και από τότε η “Κυρά της Χειμάρρας” έγινε μάνα κι αδελφή τους.

«Αυτοί ήταν λεβέντες, παλικάρια… Δεν είχαν φόβο, ήταν εκπαιδευμένοι από εκείνο τον καιρό ήτανε πολύ δυνατοί. Όταν τους έλεγε ο στρατηγός “όλοι μπροστά στην πρώτη γραμμή, κανένας πίσω, αέρα παιδιά, τρέξτε”, δεν έμενε κανένας πίσω, όλοι μπροστά… Αυτοί ήταν οι Έλληνες, αποφασισμένοι, ορκισμένοι για να πολεμήσουν για μία ελεύθερη πατρίδα. Μπορεί να “έφυγαν”, αλλά εμείς πρέπει να τους θυμόμαστε γιατί αυτοί ήταν τα λιοντάρια της Ελλάδας», λέει η “Κυρά της Χειμάρρας”.

Όπως εξηγεί, οι αλβανικές Αρχές μέχρι το 1990 αναζητούσαν τους κρυφούς τάφους των Ελλήνων. Εκείνη κράτησε το μυστικό της επτασφράγιστο, όπως την είχε ορκίσει ο πατέρας της. Φύλαξε ακόμη και τα προσωπικά τους αντικείμενα. «Εγώ δεν είπα, γιατί με είχε ορκίσει ο πατέρας μου. Τα κράτησα, μου τα άφησε και είπε “τα αφήνω, να τα κρατάς και να τα δώσεις όταν θα έρθουν οι άνθρωποι τους».

Κάποιοι μπορεί να τους ξέχασαν, εκείνη ποτέ! Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, ανάβει κεριά στη μνήμη τους. Κι όσο ζει, όπως λέει, θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους.

