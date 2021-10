Life

“Το Πρωινό”: Σόμμερ - Παπαδάκη για το μωρό και την πρώτη ατυχία (βίντεο)

Το ζευγάρι μίλησε στον Γιώργο και τη Φαίη για τη ζωή του με το μόλις 50 ημερών βρέφος του αλλά και για το πρώτο μωρό που έχασαν.

Για το νεογέννητο μωρό τους μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη.

“Είναι μια μαγική περίοδος που σου δίνει ενέργεια”, είπε η Βαλεντίνη, απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο ξενυχτούν, ενώ ο Κώστας Σόμμερ αποκάλυψε ότι τα πρωινά κρατά εκείνος τον γιο του. “Τα κάνω όλα με το μωρό. Έχω έναν μάρσιπο, τον βάζω εκεί και τον πάω βόλτα” τόνισε για το 50 ημερών γιο του.

Παραδέχθηκαν ότι κοιμούνται μαζί με το μωρό παρά τα όσα ακούν από τους ειδικούς, εξηγώντας ότι κάθε γονιός έχει τα δικά του πιστεύω.

Για τη γνωριμία τους είπαν ότι ήρθαν κοντά λίγο πριν την πρώτη καραντίνα. “Προλάβαμε να κάνουμε κάποια ταξιδάκια και μετά τέλος” είπε ο Κώστας Σόμμερ, ο οποίος δήλωσε ότι μετά από τόσα χρόνια είχε πειστεί ότι δεν επρόκειτο να κάνει οικογένεια.

Μίλησαν ακόμα για την ατυχία που είχαν όταν έχασαν το πρώτο τους παιδάκι. “Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ αλλά μετά πείσμωσα πιο πολύ” είπε η Βαλεντίνη, ενώ ο Κώστας Σόμμερ είπε ότι η όλη περιπέτεια τους έδεσε πιο πολύ.





