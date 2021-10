Life

Ράδιο Αρβύλα στον ΑΝΤ1: Η πρεμιέρα και το δεύτερο τρέιλερ της εκπομπής (βίντεο)

Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Αντώνη Κανάκη και της απολαυστικής παρέας του.

Το "Ράδιο Αρβύλα" επιστρέφει στον ΑΝΤ1.

O Αντώνης Κανάκης και η απολαυστική παρέα του υπόσχονται να μας κρατούν παρεά και τη νέα τηλεοπτική σε σεζόν.

Η αγαπημένη παρέα, που ξέρει πολύ καλά πως να κάνει όλους εμάς τους - φανατικούς - τηλεθεατές να μην ξεκολλάμε από την τηλεόραση, επιστρέφει.

Δείτε εδώ το 2ο τρέιλερ λίγο ρπιν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα

