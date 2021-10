Αθλητικά

Θεσσαλονίκη – Τούμπα: Μολότοφ και δακρυγόνα έξω από το γήπεδο (εικόνες)

Οπαδοί του ΠΑΟΚ, συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας μεταξύ οπαδών του Δικεφάλου και αστυνομικών δυνάμεων, λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Οπαδοί της ομάδας του «Δικεφάλου του Βορά», πέταξαν βόμβες μολότοφ και αλλά αντικείμενα προς τα ΜΑΤ.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων, ενώ λίγο αργότερα προχώρησαν σε προσαγωγές υπόπτων.

Πηγή: thestival.gr

