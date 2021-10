Αθλητικά

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Αγχωτική νίκη για τους Πειραιώτες (βίντεο)

Οι “ερυθρόλευκοι” πέρασαν νικηφόρα από το Αγρίνιο, διευρύνοντας το αήττητο σερί τους.

Χωρίς να εντυπωσιάσει με την εμφάνισή του, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 2-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Τικίνιο Σοάρες (13’) και Γιουσέφ Ελ Αραμπί (70’ πέναλτι) τα γκολ για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, που παραμένει πρώτη και αήττητη στο πρωτάθλημα. Ισοφάρισε προσωρινά ο Νίκος Βέργος (19’) για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, η οποία συμπλήρωσε τέσσερις σερί ήττες.

Έπειτα από ένα... άναρχο πρώτο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ. Από κόρνερ του Ρόνι Λόπες, ο Τικίνιο πήρε την κεφαλιά για το 0-1 στο 13ο λεπτό.

Έξι λεπτά αργότερα, τα “καναρίνια” ισοφάρισαν, με τον Βέργο να γίνεται αποδέκτης της πάσας του Φρεντερίκο Ντουάρτε, να ξεπερνάει την αντίσταση του Σωκράτη Παπασταθόπουλου και να πλασάρει εύστοχα τον Τόμας Βατσλίκ για το 1-1.

Οι “ερυθρόλευκοι” πίεσαν ως το τέλος του πρώτου μέρους, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν κλασική φάση μπροστά στην εστία του Νίκου Μελίσσα.

“Μονόλογος” για τον Ολυμπιακό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μελίσσας έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ την κεφαλιά του Γιάννη Μασούρα (62’), αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού βγήκε άγαρμπα στη γωνία της περιοχής του, ανατρέποντας τον Ματιέ Βαλμπουενά. Πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ στο 70ο λεπτό ο Ελ Αραμπί.

Ο Παναιτωλικός πίεσε ανορθόδοξα την εστία του Βάτσλικ, με το 1-2 να μένει μέχρι το τέλος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Μελίσσας, Λούι, Μαλής, Κορνέλιους, Αντούνιες, Μπακαδήμας (84’ Καρέλης), Ντουάρτε, Φλόρες, Τσιγγάρας, Μόρσεϊ (76’ Αποστολάκης), Βέργος.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά (54’ Ανδρούτσος), Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μ. Καμαρά (54’ Βαλμπουενά), Α. Καμαρά (90’+5’ Σισέ), Μασούρας, Λόπες (55’ Ελ Αραμπί), Τικίνιο (82’ Κούντε).

