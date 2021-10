Οικονομία

G20 - Μέρκελ: χρηματοδοτικός μηχανισμός για αντιμετώπιση πανδημιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπό σύσταση χρηματοδοτικός μηχανισμός θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί για να ενισχυθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), είπε η κυρία Μέρκελ.

Οι ηγέτες της ομάδας των 20 πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του κόσμου (G20) σχεδιάζουν να δημιουργήσουν χρηματοδοτικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών, δήλωσε στη Ρώμη η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ.

Σκοπός είναι να τεθούν τα θεμέλια ώστε να διασφαλιστεί πως ο κόσμος θα είναι καλύτερα εξοπλισμένος σε περίπτωση εκδήλωσης νέων παγκόσμιων υγειονομικών κρίσεων, εξήγησε η απερχόμενη καγκελάριος της Γερμανίας μετά την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής της G20.

Ο υπό σύσταση χρηματοδοτικός μηχανισμός θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί για να ενισχυθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), είπε η κυρία Μέρκελ.

Η επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης εξέφρασε επίσης την «υποστήριξή της» στο σχέδιο της G20 να εξασφαλίσει πως το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού θα εμβολιαστεί κατά της COVID-19 φέτος και το ποσοστό του που έχει ανοσοποιηθεί θα φθάσει το 70% περί τα μέσα του 2022.

Η Γερμανία θα διανείμει σε άλλα κράτη 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων φέτος και 75 εκατ. την επόμενη χρονιά, διαβεβαίωσε η κυρία Μέρκελ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: βρέθηκαν πατέρας και κόρη στον Χορτιάτη

Άλεκ Μπάλντουιν: “παγώνουν” τα γυρίσματα της ταινίας Rust

Κορονοϊός: Τα σημεία των δωρεάν τεστ για την Κυριακή