Μπάιντεν σε Μέρκελ: Δεν μπορεί η Ρωσία να χειραγωγεί τη ροή φυσικού αερίου

Συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ με την Καγκελάριο της Γερμανίας, στο περιθώριο της G20.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, συναντήθηκε σήμερα στη Ρώμη με την Καγκελάριο της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ και συζήτησαν τις προσπάθειες να μην επιτραπεί στη Ρωσία να χειραγωγεί τη ροή φυσικού αερίου, για να επιτύχει πολιτικούς στόχους, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η συνάντηση αυτή έγινε στο περιθώριο της G20.

Ο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό «να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί να χειραγωγεί τη ροή του φυσικού αερίου για επιβλαβείς πολιτικούς σκοπούς», σύμφωνα πάντα με τον Λευκό Οίκο.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την κατάσταση στο Αφγανιστάν.

