Γεραπετρίτης: Άδικη τιμωρία για εμβολιασμένους η κλειστή αγορά και κοινωνία

Τι δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας για την πανδημία, τη συμπλοκή στο Πέραμα και τα ελληνοτουρκικά.

Με «όπλα», αφενός την ενίσχυση του συστήματος υγείας «με περαιτέρω αύξηση των διαθέσιμων κλινών εντατικής θεραπείας και ένταξη στο σύστημα ιδιωτικών κλινικών και ιδιωτών ιατρών», αφετέρου τη χρήση σε μεγάλη έκταση των τεστ, αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τη νέα έξαρση της πανδημίας, σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Θα συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε και να παρεμβαίνουμε προσαρμοσμένα ανά περίπτωση», είναι το μήνυμα του υπουργού μέσω της Real News, εντούτοις, διευκρινίζει ότι «δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να επανέλθουν οριζόντιες απαγορεύσεις, διότι κάτι τέτοιο δεν συνάδει με την παροχή του εμβολίου ως καθολικού αγαθού» και επισημαίνει: «Κλειστή αγορά και κοινωνία συνιστά άδικη τιμωρία για όσους εμβολιάστηκαν και προστατεύτηκαν, ενώ εγκυμονεί κινδύνους και για την οικονομία. Πρέπει, επιτέλους, να ξεφύγουμε από την αυτοκαταστροφή της άρνησης και να κατανοήσουμε ότι ο μόνος τρόπος να απαλλαγούμε οριστικά από τη μέγγενη της πανδημίας είναι το εμβόλιο».

Σε ερώτημα για το τι θα περιλαμβάνει το κυβερνητικό καλάθι τα Χριστούγεννα, επιπλέον αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, ο Γ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι «η παρούσα κυβέρνηση δεν θα εμπλακεί σε μια διελκυστίνδα ανέξοδων εξαγγελιών και ακοστολόγητης παροχολογίας, στην οποία πρυτανεύει η αξιωματική αντιπολίτευση». «Εμείς θέτουμε πάντοτε ρεαλιστικούς στόχους, τους οποίους στις περισσότερες περιπτώσεις επιτυγχάνουμε. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες μας εμπιστεύονται και εκτιμώ ότι οι πτωχευμένες πολιτικές της πελατείας και του λαϊκισμού έχουν πια παρέλθει ανεπιστρεπτί» τονίζει.

Σε κάθε περίπτωση, προσθέτει, «θα συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι. Με περισσότερες και πιο γρήγορες μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς, ιδίως την παιδεία και την υγεία, με έμφαση στη θεμελίωση ακόμη περισσότερων νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας επιπλέον των 80.000 που έχουν ήδη δημιουργηθεί, με νέες μεγάλες επενδύσεις στη χώρα. Με τη συνταγή αυτή, διατηρούμε γνήσια και βιώσιμη αισιοδοξία ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να παράγει νέο πλούτο που θα κατανέμεται δίκαια για όλους τους πολίτες». Για το ζήτημα με τις αυξήσεις στις τιμές των αγαθών, λέει ότι «η αύξηση των τιμών συνιστά παγκόσμιο φαινόμενο, σχετιζόμενο κατεξοχήν με την ταχύτατη ανάκαμψη μετά την πανδημία, που οδήγησε σε υπερβάλλουσα ζήτηση χωρίς να εξασφαλίζεται αμέσως αντίστοιχη προσφορά.

Η Ελλάδα, πάντως, εμφανίζει 35% χαμηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ χώρες όπως η Ισπανία και η Γερμανία έχουν διπλάσιο πληθωρισμό σε σχέση με εμάς. Ο δε πραγματικός διαθέσιμος μισθός, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, βάσει αντικειμενικών στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυξήθηκε από 365 έως 1.615 ευρώ, λόγω της σημαντικής μείωσης στη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές». «Σε κάθε περίπτωση, θα ενεργοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί για την παρακολούθηση αντιανταγωνιστικών πρακτικών και φαινομένων αισχροκέρδειας και θα υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου, για την ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη», διαβεβαιώνει.

Για την αιματηρή υπόθεση στο Πέραμα, με θύμα τον Νίκο Σαμπάνη, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρει ότι «το ζήτημα ερευνάται από τη Δικαιοσύνη και δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε σχόλιο» και παραπέμπει στο πόρισμα για την επιχειρησιακή αξιολόγηση της Άμεσης Δράσης, που θα πάρει στα χέρια του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, επί τη βάσει του οποίου, εφόσον απαιτηθεί, θα υπάρξουν σχετικές διαρθρωτικές πρωτοβουλίες, όπως λέει. Η απάντηση του υπουργού Επικρατείας στο συγκεκριμένο θέμα κλείνει με μια διαπίστωση για την Αστυνομία και μια ανακοίνωση για τους Ρομά: «Η Ελληνική Αστυνομία επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο δημοσίου συμφέροντος και, στο πλαίσιο αυτό, το Σύνταγμα και ο νόμος προβλέπουν τη χρήση αναλογικής βίας. Σε ό,τι αφορά τους Ρομά, η νέα Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, που πρόκειται να δημοσιοποιηθεί, θα ενσωματώσει τις πολιτικές για την κοινωνική ένταξή τους στο ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο».

Στα ελληνοτουρκικά, υπογραμμίζει ότι «με την παρούσα κυβέρνηση, η Ελλάδα έχει καταφέρει, χάρη στα ισχυρά διπλωματικά της ερείσματα, να αξιοποιήσει τη γεωπολιτική θέση της χώρας και τις πολύπλευρες συμμαχίες της. Αυτό, προφανώς, προκαλεί ένταση στη γείτονα», εξηγεί και συμπληρώνει: «Η χώρα μας, όμως, σήμερα βρίσκεται στο καλύτερο διπλωματικό και επιχειρησιακό επίπεδο, ώστε να υπερασπίζεται χωρίς καμία παραχώρηση την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Για κάθε παράνομη ενέργεια ή μισαλλόδοξη ρητορική της Τουρκίας θα υπάρχει ανάλογη αυστηρή αντίδραση της Ελλάδας, με επιχειρήματα διεθνούς νομιμότητας. Και αυτά θα προβάλλουμε σε κάθε επαφή εκπροσώπων των δύο χωρών».

Πάντως, στην ερώτηση αν θα συναντηθεί ο Κυρ.Μησοτάκης με τον Τ.Ερντογάν, στο Παρίσι, στο περιθώριο της Συνδιάσκεψης που διοργανώνει ο Εμ. Μακρόν για τη Λιβύη, απαντά: «Δεν υφίσταται προγραμματισμένη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο». Κλείνοντας με τα της εκλογής νέου αρχηγού στο Κίνημα Αλλαγής και πώς αυτή μπορεί να συνδεθεί με τις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής, ο Γ. Γεραπετρίτης σημειώνει ότι η κυβέρνηση δεν ασχολείται με «με τα εσωτερικά του ΚΙΝΑΛ, αν και προφανώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε όλο το πολιτικό φάσμα. Ασφαλώς, είναι σημαντικό ότι εμπεδώνεται η δημοκρατική λογική της επιλογής των αρχηγών των κομμάτων από τη βάση».

Τέλος, «δεν γνωρίζω τι απήχηση θα είχε στο ΚΙΝΑΛ η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να αναζητήσει σε αυτόν τον πολιτικό χώρο έναν κυβερνητικό εταίρο που θα διαδεχθεί τους ΑΝΕΛ. Αυτό που προέκυψε, πέρα από κάθε αμφιβολία, από το 2015 και εντεύθεν είναι ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόζει το πρόγραμμα για το οποίο έλαβε εντολή από το εκλογικό σώμα και όχι μία ευκαιριακή σύμπραξη από ετερόκλητα πολιτικά υλικά που μόνη σύνδεση έχουν την κοινή επιθυμία για ανάληψη της εξουσίας. Ο λαός καθημερινά βλέπει και συγκρίνει τις επιλογές για το αύριο του τόπου μας».?

