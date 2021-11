Πολιτική

Στην COP26 o Μητσοτάκης: Παρουσιάζει το ελληνικό σχέδιο για την κλιματική αλλαγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Kλιματική Aλλαγή ο Πρωθυπουργός. Σε τι θα αναφερθεί.

Για τη Γλασκώβη αναχωρεί σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να λάβει μέρος και να μιλήσει στην Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Kλιματική Aλλαγή (COP26). Ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι μεταξύ σημαντικών ηγετών από τις περισσότερες χώρες του κόσμου που θα συμμετάσχουν στη Διάσκεψη (COP26) όπως ο Τζο Μπάιντεν, η 'Αγγελα Μέρκελ, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Μάριο Ντράγκι, ο Πέδρο Σάντσεθ, και ο Τζάστιν Πιέρ Τζέιμς Τριντό.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στη διάρκεια της παρέμβασής του, τη Δευτέρα το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο μεγάλο πρόγραμμα της πράσινης μετάβασης που εφαρμόζει και σε αυτά που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα θα τονίσει τους στόχους απολιγνιτοποίησης, τη μεγάλη αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας και τους νέους φιλόδοξους στόχους που θέτουμε μεταξύ των οποίων και τα ενάλια αιολικά πάρκα, τα «πράσινα» νησιά και τα πρωτοποριακά προγράμματα που εφαρμόζουμε εκεί, την πρωτοβουλία για «πράσινη» ναυτιλία και την προστασία των οικοσυστημάτων καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει επίσης το σχέδιο για τη μετατροπή της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη με βάση την πρόσφατη συμφωνία με την Αίγυπτο και τις συζητήσεις στη Σαουδική Αραβία.

Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί επίσης στους ευρύτερους στόχους που πρέπει να τεθούν σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Στο περιθώριο της διάσκεψης ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά διμερών επαφών και θα επιστρέψει το βράδυ στην Αθήνα .

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργαντάς - Κορονοϊός: sms σε ορισμένους ανεμβολίαστους

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο με ντελιβερά: ο πατέρας του νεκρού μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα – Λύτρας: Ο δράστης είχε προσχεδιάσει το έγκλημα