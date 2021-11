Αθλητικά

NBA - Μπακς: ο Αντετοκούνμπο “πάλεψε” μόνος του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται το σερί στις ήττες για τα «ελάφια», που είχαν σημαντικές απουσίες από την βασική ομάδα. Στο Μπρούκλιν, ο Χάρντεν ισοφάρισε ρεκόρ του Λάρι Μπερντ. Τι έγινε στα άλλα παιχνίδια της αγωνιστικής.

Νέα ήττα για τους Μπακς, που τα ξημερώματα ηττήθηκαν από την Γιούτα στο «Fiserv Forum» με 107-95 και με την τρίτη διαδοχική εντός έδρας απώλεια «έπεσαν» στο 3-4. Τα «ελάφια» αγωνίστηκαν χωρίς τέσσερις βασικούς (Τζρου Χόλιντεϊ, Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, Κρις Μίντλετον, Μπρουκ Λόπεζ) ενώ εκτός αγώνα έμεινε και ο Σέμι Οτζελέγε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ακόμη ένα καλό ματς αλλά ήταν απελπιστικά μόνος. Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους (7/11 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 2/2 βολές), 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 35 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα ο Γκρέισον Άλεν σημείωσε 18 πόντους (5/10 τρίποντα) ενώ 15 πόντους είχε ο Μπόμπι Πόρτις. Βασικός ήταν ο Θανάσης Αντετοκούνμπο που είχε 10 πόντους (5/13 δίποντα, 0/2 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 32 λεπτά συμμετοχής.

‘Όσον αφορά στους Τζαζ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 28 πόντους (6/9 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 4/5 βολές) ενώ 20 πόντους πρόσθεσε ο Μάικ Κόνλεϊ και 15 ο Τζόρνταν Κλάρκσον.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς αυτός με τους Πίστονς στο Ντιτρόιτ, τα ξημερώματα της Τετάρτης (02:00).

Στο Μπρούκλιν, ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε το πρώτο φετινό του triple double, έδωσε τη νίκη στους Νετς απένατι στους Πίστονς με 117-91 και παράλληλα έπιασε τον Λάρι Μπερντ στην 7η θέση με τα περισσότερα triple double στην Ιστορία της λίγκας (59).

Ο Χάρντεν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ, 12 ασίστ ενώ ο Κέβιν Ντουράντ που αποβλήθηκε στην τρίτη περίοδο (αγκωνία στον Κέλι Ολίνικ) πρόλαβε να αγωνιστεί 27 λεπτά και να σημειώσει 23 πόντους. Τα «πιστόνια» είχαν πρώτο σκόρερ τον Κόρι Τζόσεφ με 13 πόντους ενώ 12 σημείωσε ο Τζος Τζάκσον.

Οι 10 πρώτοι στα triple-doubles στην Ιστορία του ΝΒΑ

Ράσελ Γουέστμπρουκ (184)

Όσκαρ Ρόμπερτσον (181)

Μάτζικ Τζόνσον (138)

Τζέισον Κιντ (107)

ΛεΜπρόν Τζέιμς (99)

Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (78)

Λάρι Μπερντ (59)

Τζέιμς Χάρντεν (59)

Νίκολα Γιόκιτς (57)

Φατ Λέβερ (43)

Στο 5-2 ανέβηκαν οι Χόρνετς, που επικράτησαν των Μπλέιζερς στη Σάρλοτ με 125-113. Ο περυσινός ρούκι της χρονιάς ΛαΜέλο Μπολ είχε 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ για τους νικητές ενώ 26 πόντους (6/11 τρίποντα) σημείωσε ο Κέλι Ούμπρε. Για το Πόρτλαντ ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ είχε 25 πόντους ενώ 19 πόντους πρόσθεσε ο Άνφερνι Σάιμονς. Στα «ρηχά» και πάλι ο Ντέμιαν Λίλαρντ με 14 πόντους (5/20 σουτ) και 12 ασίστ.

Χωρίς να «ιδρώσουν» ιδιαίτερα, οι Λέικερς επιβλήθηκαν του Χιούστον με 95-85 στο Λος Άντζελες και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-3. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Καρμέλο Άντονι με 23 πόντους (5/8 τρίποντα) ενώ 20 πόντους, 8 ριμπαόυντ και 9 ασίστ είχε ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Ο Λεμπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 8 ασίστ ενώ double double είχε ο Άντονι Ντέιβις με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ. Για τις «ρουκέτες» ο Έρικ Γκόρντον είχε 17 πόντους και ο Κρίσταν Γουντ 16 πόντους και 13 ριμπαόυντ.

Τέλος, στο Ντάλας ο Λούκα Ντόνσιτς έκανε πάλι τα... δικά του και το Ντάλας επικράτησε του Σακραμέντο με 105-99. Ο Σλοβένος έφτασε πολύ κοντά στο triple double καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 8 ριμπάουντ και 10 ασίστ ενώ 16 πόντους σημείωσε ο Τιμ Χάρνταγουεϊ. Για τους Κινγκς οι Ρισόν Χολμς και Χάρισον Μπαρνς έκαναν double double με 22 πόντους και 13 ριμπάουντ και 15 πόντους και 10 ριμπάουντ αντίστοιχα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα – Λύτρας: Ο δράστης είχε προσχεδιάσει το έγκλημα

Γεωργαντάς - Κορονοϊός: sms σε ορισμένους ανεμβολίαστους

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο με ντελιβερά: ο πατέρας του νεκρού μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)