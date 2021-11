Κόσμος

AUKUS - Μακρόν: Ο Μόρισον μου είπε ψέματα για τα υποβρύχια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες διαστάσεις φαίνεται πως λαμβάνει η κόντρα ανάμεσα στη Γαλλία και την Αυστραλία για τη συμφωνία AUKUS.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον του είπε ψέματα σχετικά με την ακύρωση του συμβολαίου κατασκευής υποβρυχίων τον Σεπτέμβριο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι χρειάζονται περισσότερα προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο συμμάχων.

Ο Μακρόν και ο Μόρισον βρέθηκαν στη Ρώμη για τη διάσκεψη της G20.

Επρόκειτο για την πρώτη συνάντησή τους από τότε που η Αυστραλία ακύρωσε μία συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Γαλλία, στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας αμυντικής ασφάλειας με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, η οποία ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Η νέα συμμαχία αμυντικής ασφάλειας, η οποία είναι γνωστή ως AUKUS, εξασφαλίζει στην Αυστραλία πρόσβαση σε τεχνολογία πυρηνικών υποβρυχίων, ενώ αιφνιδίασε το Παρίσι, προκαλώντας την ανάκληση των πρεσβευτών της Γαλλίας από την Ουάσινγκτον και την Καμπέρα, μετά από κατηγορίες ότι πρόδωσαν τη Γαλλία.

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τη χώρα σας. Έχω μεγάλο σεβασμό και μεγάλη φιλία για το λαό σας. Αυτό που λέω είναι ότι όταν έχουμε σεβασμό, πρέπει να είναι κανείς αληθινός και να συμπεριφέρεται ανάλογα και διαρκώς, σύμφωνα με την παραπάνω αξία» δήλωσε ο Μακρόν σε μία ομάδα Αυστραλών δημοσιογράφων που ταξίδεψαν προκειμένου να καλύψουν δημοσιογραφικά την G20.

WATCH: The extraordinary moment French President Emmanuel Macron accuses Prime Minister Scott Morrison of lying to him. We approached President Macron on the sidelines of the G20. @sbsnews #auspol pic.twitter.com/SUyIcQsiE0 — Pablo Vinales (@pablovinales) October 31, 2021

Σε ερώτηση για το αν κατά την άποψή του ο Μόρισον του είπε ψέματα, ο Μακρόν απάντησε, «Δε νομίζω. Γνωρίζω».

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90 — Bevan Shields (@BevanShields) October 31, 2021

Ο Μόρισον, μιλώντας αργότερα σε συνέντευξη Τύπου που έγινε χθες στη Ρώμη, δήλωσε ότι δεν είπε ψέματα και ότι είχε προηγούμενα εξηγήσει στον Μακρόν ότι τα συμβατικά υποβρύχια δεν καλύπτουν πλέον τις αμυντικές ανάγκες της Αυστραλίας. Ο ίδιος είπε ότι η διαδικασία για την αποκατάσταση των σχέσεων έχει αρχίσει.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χδήλωσε πως κατά την άποψή του η Γαλλία είχε πληροφορηθεί για την ακύρωση του συμβολαίου πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας AUKUS, κάνοντας λόγο για αδέξια διαχείριση του όλου ζητήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο με ντελιβερά: Ελεύθερος ο οδηγός του αυτοκινήτου

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα – Λύτρας: Ο δράστης είχε προσχεδιάσει το έγκλημα

Γεωργαντάς - Κορονοϊός: sms σε ορισμένους ανεμβολίαστους