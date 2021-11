Πολιτική

Θεοδωρικάκος για Πέραμα: Λάθος η διακοπή καταδίωξης - Αλλαγές στην Άμεση Δράση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δέσμη μέτρων ανακοίνωσε ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη. Προωθείται η τοποθέτηση καμερών πάνω σε όλους τους αστυνομικούς

Με δηλώσεις του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε τα εξής:

«Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μου παρέδωσε την Παρασκευή, εντός της πενθήμερης προθεσμίας που είχε τεθεί, το πόρισμα με την επιχειρησιακή αξιολόγηση της δράσης της ΕΛ.ΑΣ. στο αιματηρό περιστατικό της προηγούμενης Παρασκευής.

Όσα έγιναν ως τώρα σε επίπεδο δικαστικής και πειθαρχικής διερεύνησης της υπόθεσης είναι τα απολύτως προβλεπόμενα από τους Νόμους. Αποτελούν αυτονόητη υποχρέωση ενός Κράτους Δικαίου, όπως είναι η Ελλάδα. Σε ένα Κράτος Δικαίου η Πολιτεία οφείλει πρώτη να εφαρμόζει τον Νόμο.

Η κοινή γνώμη ασφαλώς είναι προβληματισμένη με όσα διαδραματίστηκαν, με εντολές που δόθηκαν για λήξη της καταδίωξης, με αλλεπάλληλες διαρροές εσωτερικών επικοινωνιών της Άμεσης Δράσης, με την έλλειψη συντονισμού.

Η Ελληνική Αστυνομία είναι ένας ζωντανός κρατικός οργανισμός που διαρκώς βελτιώνεται. Τίποτα και κανένα περιστατικό δεν περνά και δεν πρέπει να περνά, χωρίς αξιολόγηση. Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν και το πόρισμα που μου παρέδωσε ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Προχωράμε μπροστά, με ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων της Αστυνομίας με πέντε μέτρα και πρωτοβουλίες άμεσης εφαρμογής, καθώς και σε δύο δράσεις θεσμικού χαρακτήρα. Με στόχο την καθοριστική βελτίωση των υπηρεσιών ασφαλείας, που προσφέρει η αστυνομία στους πολίτες.

Πλήρης αναμόρφωση του Κανονισμού Λειτουργίας της Άμεσης Δράσης με αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών ευρωπαϊκών κρατών. Ακριβής περιγραφή των επιχειρησιακών σχεδίων και των καθηκόντων που αντιστοιχούν στους αστυνομικούς. Ξεκαθαρίζεται ότι δεν μπορεί να διακόπτεται καμία καταδίωξη και έρευνα ατόμων που ελέγχονται για παραβατική και παράνομη συμπεριφορά και δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή σε περιοχές και ομάδες υψηλής παραβατικότητας. Την ευθύνη υλοποίησης, αξιοποιώντας την κατάλληλη ομάδα αξιωματικών, αναλαμβάνει ο υφυπουργός, Λευτέρης Οικονόμου, και η δράση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος Νοεμβρίου. Διασφάλιση της συνεχούς επανεκπαίδευσης του συνόλου των αστυνομικών με προτεραιότητα τους αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ομάδα ΔΙΑΣ, οι οποίοι διαχειρίζονται μεγάλο εύρος θεμάτων ασφάλειας και αστυνόμευσης στην υπηρεσία του πολίτη. Τόσο στο επιχειρησιακό πεδίο, όσο και στην επικοινωνία με τους πολίτες και τη γνώση των Νόμων. Δημιουργούνται ειδικά «σχολεία μετεκπαίδευσης» των ειδικών φρουρών. Η δράση αυτή ξεκινά 01/12/2021 και ολοκληρώνεται ως τις 30/09/2022 για την ομάδα ΔΙΑΣ. Ψηφιοποίηση του Κέντρου Επιχειρήσεων, με αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής, προκειμένου να διευκολύνεται η ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εικόνα και ο καλύτερος δυνατός συντονισμός των δυνάμεων στο πεδίο της Αμέσου Δράσεως. Και, άμεση αντίστοιχη εκπαίδευση των αξιωματικών που υπηρετούν στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Ολοκλήρωση ως το Σεπτέμβριο ’22. Άμεσος εφοδιασμός με κάμερες του συνόλου των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ, των ΜΑΤ και των περιπολικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Εξάντληση κάθε νομικής δυνατότητας ώστε η σχετική προμήθεια από την ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2022. Αλλαγές στη διάταξη δυνάμεων και στην ηγεσία της Άμεσης Δράσης με στόχο τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών προς την κοινωνία. Ενίσχυση του Κέντρου Επικοινωνίας με 20 νέους αστυνομικούς, με στόχο να βελτιωθεί η ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση της Άμεσης Δράσης στα περιστατικά που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Έχω ζητήσει από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. η υλοποίηση των σχετικών μέτρων να πραγματοποιηθεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα.

Πέραν των ανωτέρω πέντε πρωτοβουλιών σε θεσμικό επίπεδο προωθούμε τους επόμενους τρεις μήνες το Νομοσχέδιο για την Αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας και της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σύνολο των αστυνομικών της χώρας. Στόχος μία αστυνομία φιλική στον πολίτη, που σέβεται την δημοκρατική νομιμότητα και είναι άτεγκτη και αποτελεσματική απέναντι στο έγκλημα, την αστυνομία του 21ου αιώνα.

Και, δεύτερον, είμαι σε επαφή με τον συνάδελφο Υπουργό Δικαιοσύνης για την ανάληψη πρωτοβουλίας εκσυγχρονισμού του Ποινικού Κώδικα, ώστε οι κατ’ επάγγελμα κλοπές να μετατραπούν σε κακούργημα και η παραβατική συμπεριφορά καταδιωκώμενων να μην τιμωρείται απλά για παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ, να προβλεφθούν αυστηρότερες ποινές και η έφεση να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Αυτές οι πρωτοβουλίες συμβάλλουν σε μια πιο αποτελεσματική αστυνομία, που πρέπει να είναι ο κοινός στόχος όλων μας γιατί αυτό είναι προς όφελος της κοινωνίας. Μικροκομματικές επιθέσεις και αβάσιμοι αφορισμοί σε βάρος της Ελληνικής Αστυνομίας δεν γίνονται αποδεκτοί από τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις και είμαστε δίπλα στον Έλληνα αστυνομικό, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας, γιατί η πολύ δύσκολη δουλειά που κάνει αποτελεί πολύτιμη υπηρεσία προς την κοινωνία. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα 1000 αστυνομικοί ενισχύουν τα ΑΤ του Λεκανοπεδίου Αττικής και διασφαλίζουν την πραγματοποίηση κάθε βράδυ 100 πρόσθετων περιπολιών. Συνεχίζουμε με σχέδιο, με όραμα, με ενότητα, με σκληρή δουλειά τον καθημερινό αγώνα για την ασφάλεια των πολιτών. Γιατί είναι προϋπόθεση της ευημερίας των Ελλήνων.

Ασφάλεια για Όλους! Ασφάλεια Παντού!»

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Ξιαρχό - Η γυναίκα που κορόιδευε στο “Πρωινό”: να κοιτάξει την καμπούρα του (βίντεο)

“Ήλιος”: νέα επεισόδια που κόβουν την ανάσα (εικόνες)