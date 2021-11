Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: Νέα μέτρα με έμφαση στους ανεμβολίαστους

Τι είπε για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και την αύξηση των κρουσμάτων, τον εμβολιασμό και το ενδεχόμενο νέων μέτρων.



«Έχουμε επισημάνει εδώ και καιρό ότι η πανδημία έχει δυναμικό χαρακτήρα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι με τον covid δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Όσο υπάρχουν ανεμβολίαστοι ο ιός βρίσκει πρόσφορο πεδίο εξάπλωσης. Όπως καταγράφεται από τον ΕΟΔΥ, υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών. Η αύξηση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη σε περιοχές που παρουσιάζουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη», είπε ο κ. Οικονόμου.

«Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο κίνδυνος διασποράς εξαρτάται από το επίπεδο της εμβολιαστικής κάλυψης κάθε περιοχής. Με απλά λόγια όσο περισσότεροι είναι οι ανεμβολίαστοι, τόσο περισσότερα είναι τα κρούσματα, οι νοσηλείες και δυστυχώς οι απώλειες. Ο κίνδυνος γίνεται πολύ μεγαλύτερος κατά τη χειμερινή περίοδο, αφενός γιατί ο ιός είναι ανθεκτικότερος στις χαμηλές θερμοκρασίες και αφετέρου διότι περιοριζόμαστε σε κλειστούς χώρους. Για όλους αυτούς τους λόγους η ανάγκη περαιτέρω επέκτασης της εμβολιαστικής κάλυψης σε εθνικό επίπεδο είναι ακόμα πιο πιεστική», υπογράμμισε.

"Η άρνηση εμβολιασμού είναι πράξη δυνάμει αυτοκτονική και συνάμα ζημιογόνα και ανεύθυνη κοινωνικά"

«Θρηνούμε ανθρώπινες απώλειες εξαιτίας του μη εμβολιασμού κι αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Από την άλλη πλευρά, η κοινωνία, η οικονομία, η εκπαίδευση δεν γίνεται, δεν πρέπει και δεν θα γυρίσουν σε ένα καθεστώς περίκλειστο. Η Πολιτεία έχει κάνει το άπαν ώστε η ζωή να αποκατασταθεί στην πληρότητά της. Η άρνηση εμβολιασμού είναι πράξη δυνάμει αυτοκτονική για τους ανθρώπους που το αρνούνται για τον εαυτό τους και συνάμα είναι ζημιογόνα και ανεύθυνη κοινωνικά. Στερείται οποιουδήποτε ερείσματος. Είναι καθήκον κάθε Έλληνα πολίτη να προστατεύσει την υγεία του, να φροντίσει τα αγαπημένα του πρόσωπα, να μην παρεμποδίζει τη ζωή των άλλων. Όλ' αυτά προϋποθέτουν να 'χουμε την υγεία μας, προσωπική και δημόσια. Προϋποθέτουν να εμβολιαστούμε. Η κυβέρνηση συνεχίζει με ένταση, με κάθε τρόπο την προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον εμβολιασμό. Βρίσκεται σε εξέλιξη η προσωπική επικοινωνία με την αποστολή μηνυμάτων για τη χορήγηση της τρίτης δόσης. Το πρόγραμμα 'Ελευθερία' συνεχίζεται όπως συνεχίζεται και η προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών με όλα τα διαθέσιμα μέσα», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

"Η συνύπαρξη της γρίπης με τον κορονοϊό θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη υγειονομικά τη χειμερινή περίοδο"

«Σύμφωνα με μελέτη που πρόσφατα παρουσίασε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι του θανάτου από κορονοϊό για τους πλήρως εμβολιασμένους είναι της τάξεως του 91%. Ανάλογα είναι και τα πρόσφατα συμπεράσματα έρευνα που έγινε στη Βρετανία, στην οποία συμμετείχαν 5,5 εκατομμύρια άτομα, καθώς έδειξε ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά για τη μείωση της θνητότητας σε ποσοστό 90 και 91% αντίστοιχα, ανάλογα με τύπους εμβολίων. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούν και τα στοιχεία που παίρνουμε καθημερινά από τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Οι ειδικοί, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ομογνωμούν ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, αλλά και ότι η ανάγκη εμβολιασμού γίνεται ακόμα πιο επιτακτική τη χειμερινή περίοδο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Συνεχίζοντας τόνισε πως οι ειδικοί «επισημαίνουν ταυτόχρονα την ανάγκη εμβολιασμού για τη γρίπη, καθώς η συνύπαρξή της με τον κορονοϊό θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη υγειονομικά τη χειμερινή περίοδο. Υπενθυμίζεται σχετικά ότι ήδη ο ECDC απηύθυνε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μήνυμα επαγρύπνισης και για τη γρίπη εκτός από τον κορονοϊό».

Ανέφερε ότι το υπουργείο Υγείας παρακολουθώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν αυξημένο ιικό φορτίο, όπως η Β. Ελλάδα και η Θεσσαλία, προχώρησε ήδη σε συμφωνία με πέντε ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο και τη Λάρισα για τη διάθεση στο ΕΣΥ κλινών τόσο για covid όσο και για non covid περιστατικά.

«Ταυτόχρονα», όπως είπε ο κ. Οικονόμου, «συνεχίζονται κι επεκτείνονται οι έλεγχοι εφαρμογής και ισχύος του πλαισίου που έχουμε ανακοινώσει, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι αναγκαίες προσαρμογές στο πλαίσιο αυτό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την αυξανόμενη ένταση της πανδημίας». Υπενθύμισε, ακόμα, ότι από σήμερα Δευτέρα μπαίνει σε λειτουργία η πλατφόρμα edupass.gov.gr για τις δημόσιες σχολικές μονάδες έτσι ώστε ο διευθυντής κάθε σχολείου να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι βρίσκονται σ' αυτό μόνο πρόσωπα, μαθητές, εκπαιδευτικοί, επισκέπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία».

"Δεν παρακολουθούμε την πανδημία ως σχολιαστές εξ αποστάσεως"

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις 62 καθηγητών και γονέων μαθητών που ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κρίνοντας ότι το μέτρο ελήφθη για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Από σήμερα έως και το Σάββατο οι μαθητές όλων των βαθμίδων μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν μια συσκευασία πέντε αυτοδιαγνωστικών τεστ από τα φαρμακεία προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου έως τις 22 Νοεμβρίου» υπενθύμισε ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση υπεύθυνα και με σχέδιο οργανώνει την άμυνα της χώρας ενάντια στην πανδημία και σε αυτή τη φάση, κινητοποιώντας κάθε μέσο που μας προσφέρει η επιστήμη. Με πρωτοστάτες τους Έλληνες ειδικούς δίνουμε τον αγώνα για τη ζωή στην πληρότητά της. Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του κορονοϊού εδώ και περίπου δύο χρόνια. Δεν παρακολουθούμε την πανδημία ως σχολιαστές εξ αποστάσεως. Την αντιμετωπίζουμε με πράξεις γιατί αυτές είναι που μετρούν και όχι οι αφορισμοί και τα παχιά λόγια».

