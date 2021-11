Αθλητικά

Τένις - Σάκκαρη: νέο ρεκόρ στην παγκόσμια κατάταξη

Ακόμη πιο κοντά στην κορυφή βρίσκεται επισήμως από την Δευτέρα η σπουδαία Ελληνίδα τενίστρια.

Στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει η Μαρία Σάκκαρη, αλλά με νέο προσωπικό ρεκόρ. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε μια ακόμη θέση και είναι πλέον στην έκτη θέση της λίστας, με 3.985 βαθμούς, που ανακοίνωσε σήμερα η WTA.

Η 26χρονη Ελληνίδα τενίστρια συνεχίζει την πολύ εντυπωσιακή ανοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων, αφού βελτίωσε για 6η διαδοχική φορά το career high της και συγχρόνως και το ρεκόρ της Ελλάδας στην WTA.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, κατόρθωσε να γίνει η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στο Νο 13 της παγκόσμιας κατάταξης και να ξεπεράσει το ρεκόρ της Λένας Δανιηλίδου (Νο 14), βελτιώνοντας κατά πέντε θέσεις και το δικό της ρεκόρ, που ήταν το Νο 18 έως τότε. Από τότε, έχει βελτιώσει το ρεκόρ της άλλες πέντε φορές.

Στο μεταξύ, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου έπεσε πέντε θέσεις και είναι πλέον στην 190η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 369 βαθμούς, ενώ στο νούμερο 199 έπεσε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (350 βαθμοί), υποχωρώντας μια θέση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην κορυφή παραμένει η Άσλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία. Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) 7.001 βαθμοί Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 6.150 Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία) 4.708 Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 4.695 Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 4.425 Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 3.985 Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 3.455 Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία) 3.416 Αντζελίκ Κέρμπερ (Γερμανία) 3.320 Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 3.306

