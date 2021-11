Αθλητικά

Tae Kwon Do: προπονητής χαστούκισε 13χρονη αθλήτρια (βίντεο)

Σάλος από το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Τι υποστηρίζει ο προπονητής. Η απάντηση της μητέρας.

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει προπονητή του Tae Kwon Do να χαστουκίζει 13χρονη αθλήτρια μετά τον αγώνα της στο πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων και κορασίδων, το οποίο μάλιστα παρακολουθούσαν σε live streaming οι γονείς των συμμετεχόντων, στο πλαίσιο των μέτρων για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού.

Η Ελληνική Ομοσπονδία, με ανακοίνωσή της, καταδικάζει οποιαδήποτε μορφή βίας, σωματική ή λεκτικής, ενώ ο ίδιος ο προπονητής, μιλώντας σε εκπομπή του Star, τόνισε ότι τη συγκεκριμένη αθλήτρια την έχει σαν κόρη του. "Είναι από μονογονεϊκή οικογένεια και προσπαθώ να την βάλω σε κάποιο δρόμο. Έχω κάνει τα πάντα για να την τραβήξω από παλιοπαρέες. Ξέρω ότι έριξα δύο φαπούλες ας το πω έτσι… Μπορεί να έδειξαν παραπάνω μπρουτάλ, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα", τόνισε μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τόσο ο αλυτάρχης όσο και ο παρατηρητής των αγώνων έλαβαν άμεσα γνώση του περιστατικού. Η έκθεση του παρατηρητή προς την διοίκηση της ομοσπονδίας θα την ενημερώσει για τα όσα συνέβησαν, ενώ στη συνέχεια το θέμα θα διαβιβαστεί στην δικαστική επιτροπή, η οποία και θα επιληφθεί του θέματος.

"Η βία δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία του αθλήματος, αφού οι προπονητές-δάσκαλοί μας, έχουν ως βασική προτεραιότητα την εκμάθηση της πειθαρχίας και του αυτοελέγχου. Ως εκ τούτου, από την πρώτη κιόλας στιγμή, καταδικάσαμε τη συμπεριφορά του προπονητή προς την αθλήτριά του, με το τέλος του αγώνα 423. Τέτοιες συμπεριφορές δεν ταιριάζουν στο ταεκβοντό και φυσικά δεν αντιπροσωπεύουν τις πολλές εκατοντάδες προπονητών που καθημερινά πραγματοποιούν λειτούργημα δίπλα στα παιδιά μας" αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η μητέρα της 13χρονη πάντως ζητά να μην πάρει διαστάσεις το θέμα, καθώς ελπίζει να μη γίνει άλλη φορά! "Δεν χρειάζεται να πάρει τέτοιες διαστάσεις. Είμαι χωρισμένη κι ο προπονητής έχει τις αθλήτριες σαν παιδιά του. Δεν έγινε άλλη φορά, μέσα στο στρες μπορεί να έγινε κατά λάθος. Τα αγαπάει τα παιδιά, δεν χρειάζεται να γίνει τόσο μεγάλο θέμα. Ο προπονητής αγαπά τα παιδιά μου. Δεν με ενοχλεί αυτό, όλοι μας έχουμε δώσει μια σφαλιάρα στα παιδιά μας. Δεν έχει ξαναγίνει από τον προπονητή. Αγαπώ τα παιδιά μου. Έγινε μια φορά κι ας το αφήσουμε εκεί. Έγινε πρώτη και τελευταία φορά, δεν πρόκειται να ξαναγίνει πιστεύω" δήλωσε στην ίδια εκπομπή.

