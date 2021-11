Κοινωνία

Πλημμύρες: Ενημερωτικό spot με οδηγίες προστασίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη και η ετοιμότητα είναι απαραίτητα.

Ενημερωτικό spot (τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό) με οδηγίες προστασίας από τα πλημμυρικά φαινόμενα παρουσιάζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με κεντρικό μήνυμα «Προετοιμαζόμαστε! Ενημερωνόμαστε! Προστατευόμαστε!».

Όπως αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, «η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη και η ετοιμότητα είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, τα οποία, δυστυχώς, η κλιματική κρίση προκαλεί όλο και συχνότερα».

Το νέο spot δίνει σαφείς και εύληπτες οδηγίες στους πολίτες με σκοπό:

Την καλύτερη προετοιμασία τους πριν από την εκδήλωση μιας ισχυρής βροχόπτωσης που μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα.

Την προστασία τους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του φαινομένου.

Τι πρέπει να προσέχουν μετά την εκδήλωσή του.

«Ακολουθώντας τις οδηγίες και παραμένοντας σε εγρήγορση, μπορούμε να προστατεύσουμε τη ζωή μας, τους συνανθρώπους μας, το σπίτι μας», τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι οδηγίες του νέου spot είναι οι εξής:

Θωρακίζουμε το σπίτι μας, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές είναι καθαρές και λειτουργούν κανονικά.

Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία.

Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ενώ δεν ξεχνάμε τα κατοικίδιά μας.

Αν μπει νερό στο χώρο μας, κλείνουμε αμέσως τον γενικό του ηλεκτρικού

Αν βρισκόμαστε έξω σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε ασφαλές σημείο.

ΠΟΤΕ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά πεζή ή με όχημα.

Θυμόμαστε! Μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα.

Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112 και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των Αρχών.

Για οδηγίες αυτοπροστασίας επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr.

Αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: έξι πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Ο εμβολιασμός υπερτερεί της φυσικής ανοσίας

Τάσος Ξιαρχό: απειλή για αυτοκτονία μετά τον σάλο