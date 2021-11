Αθλητικά

Κύπελλα Ευρώπης: Αγώνες - “φωτιά” στην 4η αγωνιστική των ομίλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αταλάντα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ολυμπιακός-Άιντραχτ και ΠΑΟΚ-Κοπεγχάγη με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα

Ο δεύτερος γύρος των ομίλων των Κυπέλλων Ευρώπης ξεκινάει σήμερα και η 4η αγωνιστική περιλαμβάνει πολλά κρίσιμα παιχνίδια για την πρόκριση.

Στο Champions League ξεχωρίζουν ο σημερινός αγώνας (22:00) του 6ο ομίλου Αταλάντα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το αυριανό παιχνίδι (22:00) του 2ου ομίλου, Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στο Europa League και το Conference League οι 2 ελληνικές ομάδες αγωνίζονται εντός έδρας την Πέμπτη, σε καθοριστικής σημασίας αγώνες.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκη (19:45) την Άιντραχτ και θέλει να πάρει τη ρεβάνς για την ήττα του με 3-1 στη Φρανκφούρτη. Με νίκη θα αναρριχηθεί και πάλι στην κορυφή του 4ου ομίλου του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στην 1η θέση του 6ου ομίλου του Conference League, μετά την εκτός έδρας νίκη του με 1-2 κόντρα στην Κοπεγχάγη. Σε περίπτωση που την κερδίσει και στην Τούμπα (22:00), θα ξεφύγει 4 βαθμούς και θα κάνει το μεγάλο βήμα για την πρόκριση.

Επιλογές για κόρνερ, σκόρερ και γκολ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα για τους αγώνες Αταλάντα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης, Ολυμπιακός-Άιντραχτ Φρανκφούρτης και ΠΑΟΚ-Κοπεγχάγη.

Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και αυτές για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, το σύνολο των κόρνερ, το ημίχρονο με τα περισσότερα κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal.

Ειδικά στοιχήματα για το Champions League

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν και σε ειδικά στοιχήματα για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Προσφέρονται επιλογές για τα Over/Under συνολικά γκολ των 8 σημερινών και των 8 αυριανών αγώνων, τα Over/Under συνολικά γκολ του 1ου ημιχρόνου στα ίδια παιχνίδια, καθώς και για το αν θα σημειώσουν περισσότερα τέρματα (με χάντικαπ γκολ) σήμερα και αύριο, οι γηπεδούχες ή οι φιλοξενούμενες ομάδες.

Όλη η στοιχηματική εμπειρία σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.

Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται και σε virtual αγώνες, στο Ποδόσφαιρο, το Πρωτάθλημα και το Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις και προωθητικές ενέργειες όπως το Παρά 1 στο VIRTUAL SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.