"Game Of Chefs": δοκιμασία αποχώρησης με vegan γλυκό (εικόνες)

Όλοι οι παίχτες που παραμένουν στο παιχνίδι, πλην ενός, “σηκώνουν μανίκια” και παίρνουν μέρος στην διαδικασία, ενώ οι κριτές παραμένουν σε “μεγάλα κέφια”.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, και η πιο καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES ξεκινά.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Στην 1η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ, το θέμα της οποίας ήταν εμπνευσμένο από τη vegan gourmet κουζίνα, νικήτρια ήταν η ομάδα του Άνταμ Κοντοβά με 11 ψήφους. Οι ομάδες του Άγγελου Λάντου και του Βασίλη Μουρατίδη δεν πήραν καμία ψήφο.

Απόψε, για πρώτη φορά στη ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ θα μαγειρέψουν όλοι οι παίκτες και από τις τρεις ομάδες, εκτός από τον Γιώργο Μπερκάκη που έχει ασυλία γιατί η ομάδα του κέρδισε στη χθεσινή ομαδική δοκιμασία.

Η Ντορέττα ενημερώνει τους διαγωνιζόμενους πως θα πρέπει να μαγειρέψουν ένα vegan γλυκό στο οποίο όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα λαχανικό και αλείμματα από ξηρούς καρπούς.

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι παίκτες θα τοποθετήσουν τα πιάτα τους στον ιμάντα μεταφοράς και θα τα καλύψουν με τις καμπάνες. Τα πιάτα θα μεταφερθούν μπροστά στους 3 σεφ. Ο Άγγελος Λάντος, ο Βασίλης Μουρατίδης και ο Άνταμ Κοντοβάς θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποιους ανήκουν τα πιάτα, ενώ ο ένας δεν θα γνωρίζει τη βαθμολογία του άλλου.

Σε αυτή τη φάση, υπάρχει το ρίσκο να κρίνουν αρνητικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην ομάδα τους και θετικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην αντίπαλη ομάδα.

Γιατί ο Άγγελος Λάντος ζητάει από τον Άνταμ Κοντοβά να του κάνει σεμινάριο;

Πόσο δύσκολη θεωρούν οι σεφ και οι παίκτες την ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ;

Συνδυάζεται η μελιτζάνα με το σύκο;

Γιατί η Ελένη Σκληρού θεωρεί τον εαυτό της άτυχο;

Ποιος παίκτης πιστεύει ότι θα βρίσκεται σίγουρα στον τελικό;

Ποιοι παίκτες χάνουν την αίσθηση του χρόνου; Θα καταφέρουν να βγάλουν πιάτο στη μία ώρα που τους έχει δοθεί ή θα αποχαιρετήσουν το GAME OF CHEFS άδοξα;

Με ποια αφορμή διαφωνεί ο Άγγελος Λάντος με τους άλλους δύο κριτές; Τι ρόλο θα παίξει στη κριτική και τη βαθμολογία των πιάτων;

Γιατί η Ντορέττα λέει στον Άλκη Μαρκογιαννάκη ότι πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση;

Ποιος παίκτης συγκινεί τη Ντορέττα κατά τη διάρκεια της αποχώρησης;

Ποιος διαγωνιζόμενος θα παρουσιάσει το καλύτερο πιάτο και ποιος το χειρότερο;

Από ποια ομάδα θα φύγει διαγωνιζόμενος;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

