Πολιτική

Παππάς και Γιαννούλης - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Κόντρα για μανιτάρια σε τρένο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες από βαγόνια τρένων μέσα στα οποία έχουν φυτρώσει μανιτάρια δημοσίευσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Απάντηση του τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκου Παππά και του αναπληρωτή τομεάρχη Χρήστου Γιαννούλη στο σχόλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μέσω twitter, με την εταιρεία να απαντά στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επίσης μέσω ανάρτησης και παράθεσης στοιχείων.

«Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη επιβατών και πολιτικού κόσμου. Υπάρχει περίπτωση τα συνεργεία απολύμανσης να ράντισαν απλώς τα μανιτάρια και να τα προσπέρασαν;», διερωτώνται ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ και ο αναπληρωτής Νίκος Παππάς και Χρήστος Γιαννούλης, αντίστοιχα.

«Άλλο η απολύμανση και άλλο η... απομανιτάρωση, προφανώς.

Θα πρέπει να θυμάστε ότι το συγκεκριμένο τρένο πληρώθηκε από τους φορολογούμενους και αποτελεί περιουσία του λαού.

Ότι το νοικιάζετε μαζί με άλλα για την εκτέλεση δρομολογίων και ότι θα πρέπει να είστε πιο συνεπείς με τη συντήρησή του.

Όπως συνεπείς οφείλετε να είστε και με την τήρηση της σύμβασης για τις «άγονες γραμμές».

Διότι τα τρένα που είδαμε, δρομολογούνται στο «Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη», όπου πλέον διαθέτετε ένα ζεύγος τρένων ημερησίως, αντί για δύο, και αυτό ως τη Δράμα.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν θα δείξει την αδιαφορία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ουδείς δικαιούται να υποτιμά τη νοημοσύνη του επιβατικού κοινού και του πολιτικού κόσμου

ΥΓ: Ελπίζουμε η απολύμανση να ολοκληρωθεί σύντομα. Να μη χρονίσει όπως η πιστοποίηση του «λευκού βέλους», το οποίο έχει την ίδια ηλικία με τα τρένα με τα #Μανιταρια_αλα_τρεν.

Όταν αντί συγνώμης και Ευθύνης, επιλέγεται η τακτική της αρίστης παραπληροφόρησης. Μανιτάρια Εξπρές εκτός των Μανιταριών αλά Τρέν https://t.co/ZBmDNlA3NZ — Χρήστος Γιαννούλης (@giannoul) November 2, 2021

ΥΓ2: Το «ασημένιο βέλος», νεότερης τεχνολογίας, το οποίο παρουσιάσατε στη ΔΕΘ του 2018 που βρίσκεται αλήθεια; Γνωρίζει ο κ. Καραμανλής;», καταλήγει η ανακοίνωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το συγκεκριμένο τραίνο βρίσκεται για παραπάνω από 1 μήνα εκτός δρομολογίων για συντήρηση και φυσικά, ειδικά αυτή την περίοδο, τα θέματα απολύμανσης και καθαριότητας είναι πρώτη προτεραιότητα», αναφέρεται σε ανάρτηση - απάντηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που παραπέμπει σε δείκτες ποιότητας της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο τραίνο βρίσκεται για παραπάνω από 1 μήνα εκτός δρομολογίων για συντήρηση και φυσικά, ειδικά αυτή την περίοδο, τα θέματα απολύμανσης και καθαριότητας είναι πρώτη προτεραιότητα.

Παρακάτω και οι αντίστοιχοι δείκτες ποιότητας:https://t.co/khlmpkG75p https://t.co/1OXNs2Ti15 — TRAINOSE (@TrainoseGr) November 2, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Μαχαίρωσε τη σύντροφό του στο σπίτι τους

Σακελλαροπούλου για Σερβία: σθεναρή στήριξη για ένταξη στην ΕΕ

Ποινικός Κώδικας: το νομοσχέδιο με τις αλλαγές