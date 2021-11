Παράξενα

Βραζιλία: photbombing από παπαγάλο σε κάμερα κίνησης (εικόνες)

Ένας παπαγάλος που…είπε να παίξει με την κάμερα, κάνει το γύρο του κόσμου.

Ένας παιχνιδιάρης παπαγάλος «αιχμαλωτίστηκε» σε κάμερα που κατέγραφε κίνηση σε δρόμο της Βραζιλίας.

Το βίντεο που καταγράφει την κίνηση αυτοκινήτοδρομου έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία διαχείρισης του δρόμου και σε αυτό φαίνεται ο παπαγάλος που επανειλημμένα κοιτάζει την κάμερα…κρύβοντας το δρόμο.

Η εταιρεία που διαχείριζεται το σύστημα καταγραφής της κίνησης αναγνώρισε τον παπαγάλο ως τιρκουάζ από τον Αμαζόνιο.