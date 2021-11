Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σελήνη στον Ζυγό και η 5η Δεκεμβρίου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”. Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο και σε ποια θέματα.

«Μέσα σε αυτές τις ημέρες που είναι σε μία ένταση και ειδικά αύριο μπορεί να υπάρχει μια αναστάτωση, μια αλλαγή ίσως και σε πρόσωπα κύρους», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη.

Όπως είπε η αστρολόγος, «Η Σελήνη είναι στον Ζυγό και θέλουμε να ασχοληθούμε με αγαπημένα πρόσωπα και συνεργάτες, ενώ μπορούν να προωθηθούν, πάντοτε με προσοχή, θέματα που αφορούν συμφωνίες και επαφές»

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε ακόμη ότι «στις 5-6 Δεκεμβρίου πολλά ζώδια, χάρη στον Δία, μπορεί να έχουν μια πολύ καλή περίοδο. Αυτό αφορά κυρίως Υδροχόους, Ζυγούς και Διδύμους των τελευταίων ημερών που κάτι περιμένουν, αλλά αυτό δεν έρχεται»

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα και τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τετάρτης:

