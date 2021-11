Life

“Το Πρωινό”: Ο Χειλάκης για τις “Άγριες Μέλισσες” και τον Ξιαρχό (βίντεο)

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μιλά για την παράσταση που πρωταγωνιστεί, το ρόλο του στις "Άγριες Μέλισσες" και την υπόθεση Ξιαρχό.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης, για την παράσταση που πρωταγωνιστεί, τις αλλαγές που έγιναν, για τη σύζυγό του, το ρόλο του στις "Άγριες Μέλισσες" και την υπόθεση Ξιαρχό.

Πώς είναι να παίζει με τη σύζυγό του;

«Τώρα πια με την Αθηνά δεν μπορούμε να πούμε ότι απλά παίζουν δύο σύζυγοι. Είμαστε δύο άνθρωποι που γνωρίζονται καλά επαγγελματικά. Στο σπίτι συζητάμε και επαγγελματικά και κάνουμε και όλα τα κοινά πράγματα που κάνουν οι σύντροφοι».

Έχει βιώσει προδοσία

«Έχω βιώσει προσωπική προδοσία. Όλοι μας κάποια στιγμή ήμασταν μη επαρκείς προς τον εαυτό μας και τους άλλους. Όλοι μας αν σκεφτούμε δεν ήμασταν συνεπείς σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε. Τις συνειδητοποιήσεις από την προδοσία που έχεις διαπράξει στον εαυτό σου τις κάνει αργότερα και τις διαχειρίζεσαι χρόνια μετά. Αυτό που λέμε κωλοτούμπα στα ελληνικά. Πρέπει να είσαι νουνεχής για να μπορείς να διαχειριστείς έστω και μετά από χρόνια την προδοσία και να μην το ξανακάνεις».

Για τις «Άγριες Μέλισσες»

«Ο “Ακύλας” είναι ταγμένος στο χρήμα και πολλές φορές θα πρέπει να είναι αυστηρός, βίαιος λεκτικά και σωματικά με τη σύντροφό του γιατί θεωρεί ότι του ανήκει. Χωρίς να λέω ότι υπάρχει φόνος έτσι ξεκινάνε οι γυναικοκτονίες. Από αυτό το ανήκειν που θεωρεί ο άνδρας ή σύντροφος ότι έχει δικαίωμα πάνω στη γυναίκα».

Για την υπόθεση Ξιαρχό

«Σου μιλάει ένας άνθρωπος που έχει παραπάνω κιλά. Όλοι έχουμε δεχθεί κάποια κακά σχόλια για την εμφάνισή μας είτε είμαστε καλοί είτε είμαστε κακοί».

Για το πρόβλημα υγείας του

«Τα θέματα υγείας δεν σε αλλάζουνε απλά σου υπενθυμίζουν αυτά που ξέρεις και πρέπει να ακολουθήσεις. Στη ζωή πρέπει να είσαι συνεπής με τους ανθρώπους σου, να τους αγαπάς και να τους το λες. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει πολύ και με φροντίζω. Μεγαλώνοντας αρχίζεις και γυμνάζεσαι και κόβεις το τσιγάρο. Αυτό έχει συμβεί».

