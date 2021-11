Αθλητικά

FIBA Europe Cup: Ήττα και αποκλεισμός για τον Ηρακλή

Με πολλά λάθη στην άμυνα, με κενά που ήταν εμφανή και τα εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, ο Ηρακλής υποχρεώθηκε σε μια ακόμη ευρωπαϊκή ήττα.

Με την ομάδα ενός παλιού μας γνώριμου από το πέρασμά του στον Πανιώνιο, την ΑΕΚ και τον Αρη, του 52χρονου Γκερντ Χάμινγκ (σέντερ 2,13), την ΖΖ Λέιντεν, πρωταθλήτρια Ολλανδίας, ο Ηρακλής έγραψε άλλη μια ήττα στους ομίλους του FΙΒΑ Europe Cup. Αυτή τη φορά εντός έδρας, έχασε από την υποτιθέμενη πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, με το 83-92.

Η ομάδα του Στέργιου Κουφού είχε ορισμένα ευχάριστα διαστήματα, αλλά αρκετά για να φανεί όσο ανταγωνιστική χρειάζεται κόντρα σε ομάδα που είχε περισσότερες λύσεις ειδικά στην επίθεση. Με πολλά λάθη στην άμυνα, με κενά που ήταν εμφανή και τα εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, ο Ηρακλής υποχρεώθηκε σε μια ακόμη ευρωπαϊκή ήττα.

Ο τεχνικός του Ηρακλή έδωσε χρόνο σε όλους τους παίκτες, ενδεχομένως για να προσθέσει το παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το επόμενο του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο νεαρός Φίλιος αγωνίστηκε 28 λεπτά και επανήλθε ο Σκορδίλης μετά τον τραυματισμό του.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 28-42, 52-63, 83-92

ΗΡΑΚΛΗΣ: Ντάνιελς , Λιντς 9, Παπαδάκης 13 (3), Τέιλορ, Τέρνερ 2, Αγραβάνης 7, Ντάγκλας 23 (2), Φίλιος 8 (1), Κουζέλογλου 15 (2), Σκορδίλης 6, Γούλριτζ, Πετανίδης.

ΖΖ ΛΑΪΝΤΕΝ: Μίντγκαρντ 13, Μικαλάουσκας 15 (2), Τουμπούτις 9, Βέρβερς 12, Μπούκνεχτ 5, Ντε Γιόνγκ 9, Ντε Βιντ, Τζόναθαν 14 (2), Εϊφο, Μπρι 15 (3), Χοφ.

