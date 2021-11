Πολιτισμός

"Το Πρωινό" - Διδασκάλου: οι "Άγριες Μέλισσες", τα εγγόνια και το θέατρο (βίντεο)

Τι είπε η δημοφιλής πρωταγωνίστρια για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στον επαγγελματικό χώρο, τα παιδιά της και την παράσταση ”Η πόρνη από πάνω”.

Για όλους και για όλα μίλησε η Κατερίνα Διδασκάλου στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες» αναφέρθηκε στην οικογένεια της, στο πως αντιμετωπίζει η ίδια τις κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάματος, αλλά και την παράσταση «Η πόρνη από πάνω».

‘Όπως είπε, συνεχίζει να 10η σεζόν να παρουσιάζει τον μονόλογο του Αντώνη Τσιπιανίτη, που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και όπως της έχουν εκμυστηρευθεί αρκετοί από τους θεατές της, τους ώθησε να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν διάφορες καταστάσεις στην ζωή τους.

Συνομιλώντας με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, η Κατερίνα Διδασκάλου αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας, λέγοντας ότι και εκείνη έχει βιώσει αρκετές φορές, λέγοντας πάντως ότι «Οι άνθρωποι αυτοί είναι δυστυχείς εξ ορισμού και προσπαθούν από θέση ισχύος να επιβληθούν στον άλλο. Το έχω αντιμετωπίσει αρκετές φορές στην καριέρα μου».

«Αρχικώς τον απομακρύνσεις έναν τέτοιον άνθρωπο, αλλά αν εξαρτάσαι από αυτόν οικονομικά, τότε προσπαθείς στέλνοντας ότι θετικό μπορείς προς αυτόν, να απομονώσεις την καλή του πλευρά, όσο αυτό είναι δυνατόν και όσο αντέξεις», είπε η Κατερίνα Διδασκάλου, προσθέτοντας «τα παιδιά μου είναι σε δουλειές, αλλάζουν από την μια εταιρεία στην άλλη και μου έλεγε η κόρη μου “είναι ένας εργοδότης είναι ανάποδος”. Της έλεγα “στείλε κάθε πρωί αγάπη όταν πας στην δουλειά, στο κτήριο, στους ανθρώπους και πες «τι ωραίο εργοδότη που έχω» και θα δεις”. Μέσα σε έναν χρόνο, μέσα στον κορονοϊό, πήγε σε μια εταιρεία και τώρα πετάει από την χαρά της».

Η Κατερίνα Διδασκάλου μιλώντας για την σειρά «Άγριες Μέλισσες» είπε πως παρότι τα γυρίσματα είναι πυκνά και με πίεση χρόνου, το αποτέλεσμα που βγαίνει παραπέμπει σε κινηματογράφο, χάρη στο έργο όλων των συντελεστών, ενώ μίλησε ιδιαίτερα για τον Μυρσίνη και τον ρόλο της ως γυναίκας με ισχυρή προσωπικότητα δίπλα σε έναν σύζυγο, όπως ο Δούκας Σεβαστός.

Τέλος, η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την οικογένεια της, λέγοντας ότι έχει τρία εγγόνια, το μεγαλύτερο εκ των οποίων είναι 8 ετών και όπως είπε χαμογελώντας «δεν με φωνάζουν γιαγιά, κάποιος τα έχει δασκαλέψει. Με φωνάζουν Κατρίν».

