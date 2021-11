Υγεία - Περιβάλλον

Κρυολόγημα: 15 αποτελεσματικά “γιατροσόφια” για να το αντιμετωπίσετε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπιτικά γιατροσόφια βασισμένα σε επιστημονικά στοιχεία...

Όταν έχεις κρυολόγημα συνήθως ακούς διάφορες αντικρουόμενες συμβουλές. Να κοιμάσαι όλη μέρα ή να τρέχεις μέχρι να ιδρώσεις; Να πάρεις βιταμίνη C ή ψευδάργυρο; Βρήκαμε 15 απλά και εύχρηστα γιατροσόφια, βασισμένα σε επιστημονικά στοιχεία, που μπορούν όντως να σε βοηθήσουν. Πολλά από αυτά τα συνιστούν και οι γιατροί!

Τι είναι το κρυολόγημα;

Το απλό κρυολόγημα ή αλλιώς ρινοφαρυγγίτιδα, μπορεί να οφείλεται σε βακτηριδιακή ή ιογενή λοίμωξη που προσβάλει τους ανώτερους αεραγωγούς. Συσχετίζει τη ρινίτιδα (φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου), η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη ρινική συμφόρηση, την καταρροή και την ένρινη ομιλία, με τη φαρυγγίτιδα (φλεγμονή του φάρυγγα), η οποία προκαλεί πονόλαιμο και βραχνή φωνή. Η Μαρία Γιαννοπούλου, γενική ιατρός επισημαίνει ότι τα παρακάτω γιατροσόφια μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα του κρυολογήματος αλλά έχε υπόψη σου ότι θα πρέπει πάντα να αναζητάς τη συμβουλή του οικογενειακού σου γιατρού. Εάν τα συμπτώματα του κρυολογήματος επιδεινωθούν ή γίνουν πιο σοβαρά μετά από δέκα ημέρες, θα πρέπει οπωσδήποτε να τον καλέσεις για διάγνωση.

Ποια γιατροσόφια λειτουργούν στο κρυολόγημα

Η ενυδάτωση

Η επαρκής ενυδάτωση που επιτυγχάνεται με πολλά υγρά μπορεί να αραιώσει τη βλέννα και να σε διευκολύνει να την αποβάλλεις από τη μύτη και τα ιγμόρειά σου, συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη των βακτηρίων και των ιών που προκαλούν το κρυολόγημα. Το νερό μεταφέρει θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα, απομακρύνει τοξίνες και απόβλητα, συμβάλλει στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος και μειώνει την ευαισθησία στο κρυολόγημα.

Τα ζεστά υγρά

Τα υγρά γενικώς είναι απαραίτητα στο κρυολόγημα, αλλά τα ζεστά ροφήματα είναι καταπραϋντικά επειδή σε ανακουφίζουν από τα συμπτώματα του βήχα και του πονόλαιμου. Για ανακούφιση από ρινική συμφόρηση, πονόλαιμο, βήχα και άλλα, φτιάξε ένα αφέψημα από τζίντζερ και μέλι. Και τα δύο έχουν αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη δράση.

Θεραπευτικό ρόφημα για το κρυολόγημα: Φτιάξε τη σπιτική συνταγή

1 ρίζα φρέσκια τζίντζερ, τριμμένο

Χυμός από 1 λεμόνι και το ξύσμα

1 κ.σ. ψιλοκομμένα φύλλα δυόσμου

1/2 κουταλιά της σούπας μέλι



Οδηγίες

Σε μία μικρή κατσαρόλα πρόσθεσε το φρέσκο τζίντζερ, ρίξε μέσα τρία φλιτζάνια νερό και άφησέ το να βράσει για 15 λεπτά μέχρι να μαλακώσει το τζίντζερ. Μόλις γίνει αυτό, ρίξε το νερό με το τζίντζερ σε ένα ψηλό ποτήρι και πρόσθεσε τον χυμό λεμονιού και το ξύσμα και το μέλι. Άφησε το για λίγο. Στράγγιξε το μια φορά και πρόσθεσε φύλλα μέντας. Μπορείς να πίνεις αυτό το θεραπευτικό ρόφημα για το κρυολόγημα δύο φορές την ημέρα. Μπορείς επίσης να προσθέσεις μια πρέζα μαύρο πιπέρι για καλύτερα αποτελέσματα.

Ο ύπνος

Ο ύπνος είναι απαραίτητος για να ξεκουραστεί και να αναρρώσει ο οργανισμός σου. Έρευνες δείχνουν ότι όταν κοιμάσαι, το σώμα σου παράγει πρωτεΐνες που ονομάζονται κυτοκίνες, οι οποίες είναι σημαντικές για την καταπολέμηση λοιμώξεων και φλεγμονών. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς για να προσαρμόσεις το πρόγραμμα ύπνου σου και να ξεκουραστείς, ώστε να καταπολεμήσεις τον ιό του κρυολογήματος.

Ο διαλογισμός

Εντάξει, ίσως ο διαλογισμός να μην είναι στην κουλτούρα μας αλλά αν αφήσεις το σώμα σου να χαλαρώσει, θα διατηρήσεις υπό έλεγχο το ανοσοποιητικό σύστημα, σύμφωνα με πολλές έρευνες. Ο καθημερινός διαλογισμός μειώνει το άγχος και σε βοηθά να παραμείνεις ήρεμη. Απλώς κλείσε τα μάτια σου και συγκεντρώσου στην αναπνοή σου για λίγα λεπτά.

Ο ρινικός καθαρισμός

Ο ρινικός καθαρισμός απομακρύνει τους λοιμογόνους παράγοντες και βοηθά στην αποκατάσταση της λειτουργίας του βλεννογόνου ως προστατευτικού φραγμού, εμποδίζοντας έτσι το απλό κρυολόγημα να οδηγήσει σε περαιτέρω επιπλοκές. Μάλιστα σύμφωνα με έρευνες βελτιώνει την αναπνοή κατά 47% στην περίπτωση του κοινού κρυολογήματος και τη συνολική κατάσταση της υγείας των ασθενών κατά 45%. Τα μη συνταγογραφούμενα ρινικά σπρέι με φυσιολογικό ορό ανακουφίζουν από τη ρινική συμφόρηση. Ένα σπρέι αλατούχου διαλύματος ή ένα θαλασσινό υπέρτονο βοηθά στο να διατηρούνται οι ρινικές διόδοι ανοιχτές καθαρίζοντας τυχόν παχύρρευστη ή αποξηραμένη βλέννα με αποτέλεσμα μια πιο ρευστή βλέννα που δεν «μπουκώνει» τη μύτη. Προσοχή όμως, τα ρινικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την αντιμετώπιση των κρυολογημάτων είναι αγγειοσυσπαστικά ή αντισηπτικά. Πρέπει να ακολουθούνται οι συνιστώμενες δόσεις προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερδοσολογίας ή ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως ρινική ξηρότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Στις Βρυξέλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Προκριματικά Μουντιάλ 2022: Η Σερβία σόκαρε την Πορτογαλία στην εκπνοή

Κορονοϊός – Τζανάκης: η κορύφωση του κύματος της πανδημίας θα έρθει τον Δεκέμβριο