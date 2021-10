Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη ή κορονοϊός; Ποιες είναι οι διαφορές!

Μάθε να ξεχωρίζεις αν είναι γρίπη ή κορονοϊός και δες πώς να προστατευτείς από τη γρίπη, σύμφωνα με τις συμβουλές του Αθανάσιου Τσακρή.

Η εποχική γρίπη είναι το πιο συχνό νόσημα, αλλά και το πιο συχνό αίτιο θανάτου από νόσημα που προλαμβάνεται με εμβολιασμό. Παγκοσμίως προκαλεί επιδημίες με 250.000– 500.000 θανάτους ετησίως.

Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός είναι το μοναδικό μέτρο που μπορεί αποδεδειγμένα να προφυλάξει από τη νόσο σε ποσοστό 60%. Ακόμα όμως και στην περίπτωση νόσησης σε εμβολιασθέντα άτομα, η κλινική εικόνα είναι ηπιότερη και αποτρέπεται στη συντριπτική πλειοψηφία η ανάγκη για νοσηλεία.

