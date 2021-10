Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα 7 συμπτώματα που “δείχνουν” μόλυνση από τον ιό

Πόσο καιρό διαρκούν τα συμπτώματα μετά τη μόλυνση με κορονοϊό. Τι δείχνουν τα στοιχεία νέας μελέτης

Το 37% των ασθενών με Covid-19 -δηλαδή πάνω από ένας στους τρεις- θα συνεχίσουν να έχουν τουλάχιστον ένα σύμπτωμα μετά από τρεις έως έξι μήνες, σύμφωνα με μία νέα βρετανική επιστημονική μελέτη, που επιβεβαιώνει ότι η μακρόχρονη Covid-19 δεν είναι ασυνήθιστη.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του βρετανικού Ινστιτούτου Ερευνών Υγείας (NIHR), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «PLoS Medicine», μελέτησαν στοιχεία για περισσότερους από 273.000 ανθρώπους που είχαν μολυνθεί από τον κορονοϊό. Τα συνηθέστερα συμπτώματα της λεγόμενης «μακράς Covid-19» βρέθηκαν να είναι τα αναπνευστικά προβλήματα, τα συμπτώματα στην κοιλιά, η κόπωση, οι μυϊκοί πόνοι και το άγχος ή η κατάθλιψη.

«Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων όλων των ηλικιών μπορούν να εμφανίσουν μία γκάμα συμπτωμάτων και δυσκολιών ένα εξάμηνο μετά τη λοίμωξη Covid-19», δήλωσε στη «Γκάρντιαν» ο επικεφαλής ερευνητής, δρ Μαξ Τάκετ, του NIHR.

Τα συμπτώματα που επιμένουν για μήνες είναι συχνότερα σε όσους είχαν περάσει πιο βαριά τη νόσο και είχαν χρειαστεί νοσηλεία, ενώ είναι κάπως πιο συνηθισμένα στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Οι τελευταίοι, ιδίως οι ηλικιωμένοι, έχουν συχνότερα δυσκολίες με την αναπνοή τους, καθώς και γνωστικά προβλήματα, ενώ οι νεότεροι και οι γυναίκες ταλαιπωρούνται περισσότερο από πονοκεφάλους, πόνους στην κοιλιά και ψυχολογικά προβλήματα. Όσοι δεν είχαν χρειαστεί να νοσηλευθούν, είναι πιθανότερο να έχουν μετά πονοκεφάλους.

Συγκριτικά, οι άνθρωποι με γρίπη έχουν πολύ πιο σπάνια συμπτώματα διαρκείας. Εκτιμάται ότι τα συμπτώματα της μακράς Covid-19 είναι τουλάχιστον 50% συχνότερα σε σχέση με τη λοίμωξη από γρίπη.

Μία άλλη βρετανική μελέτη βρήκε ότι τουλάχιστον ο ένας στους δέκα μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εμφανίζει συμπτώματα μακρόχρονης Covid-19. Συνολικά, εκτιμάται ότι στη Βρετανία περίπου 970.000 άνθρωποι υποφέρουν από πολύμηνα συμπτώματα μετά από Covid-19 και, από αυτούς, οι 384.000 συνεχίζουν να έχουν τουλάχιστον ένα σύμπτωμα έναν χρόνο μετά τη λοίμωξη.

Τα επτά συμπτώματα

Επτά συμπτώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση της Covid-19, ιδίως εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης διενέργειας σχετικού τεστ. Μία νέα μελέτη ερευνητών του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου, η οποία δημοσιεύθηκε επίσης στο περιοδικό «PLoS Medicine», βρήκε ότι οι άνθρωποι που εμφανίζουν και τα επτά αυτά συμπτώματα έχουν πιθανότητα πάνω από 75% να έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό. Τα συμπτώματα είναι: Απώλεια ή διαταραχή της όσφρησης, απώλεια ή διαταραχή της γεύσης, πυρετός, επίμονος βήχας, κρυάδες, απώλεια της όρεξης και μυϊκοί πόνοι.

Οι ερευνητές μελέτησαν αποτελέσματα μοριακών τεστ (PCR) για 1,15 εκατομμύρια άτομα άνω των πέντε ετών. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν ερωτηθεί σχετικά με τα συμπτώματά τους μία εβδομάδα πριν κάνουν το διαγνωστικό τεστ.

