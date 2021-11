Πολιτισμός

Κύθηρα: Αρχαίο ναυάγιο “ανακάλυψε” ο ΑΔΜΗΕ (εικόνες)

Ένα σπάνιο ναυάγιο των κλασικών χρόνων έφεραν στο φως οι έρευνες βυθού που πραγματοποίησε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) στα Κύθηρα, στο πλαίσιο των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Πελοποννήσου. έφεραν στο φωςπου πραγματοποίησε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειαςστα Κύθηρα, στο πλαίσιο των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγαν η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με χρηματοδότηση του ΑΔΜΗΕ, το ναυάγιο το οποίο εντοπίστηκε σε βάθος 222 μέτρων χρονολογείται από τα τέλη 5ου έως τα μέσα 4ου αι. π.Χ.

Στο φορτίο του βυθισμένου πλοίου αναγνωρίστηκαν αμφορείς με προέλευση από την Κέρκυρα, τη Σκόπελο και τη Χίο, γεγονός που υποδηλώνει ανεπτυγμένη εμπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος. Η ολοκλήρωση της τρισδιάστατης απεικόνισης του ναυαγίου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να δώσει ακόμη πιο σαφή εικόνα για το μέγεθος του πλοίου και τον όγκο του φορτίου του.

Προκειμένου τα ευρήματα του αρχαιολογικού θησαυρού να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, ο ΑΔΜΗΕ έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του στην Εφορεία Ενάλιων να στηρίξει ενδεχόμενες πρωτοβουλίες συλλογής ή και έκθεσης των ευρημάτων κατά την κρίση των αρμοδίων.

Με τη συνεισφορά του αυτή, ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει ακόμη μια φορά τον κοινωφελή χαρακτήρα των έργων του και τα πολλαπλά οφέλη που αυτά κομίζουν στην κοινωνία και το περιβάλλον με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση της χώρας.

