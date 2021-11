Κόσμος

Βουλευτίνα απειλούσε να ρίξει οξύ στην φίλη του συντρόφου της

Απειλούσε το θύμα ότι θα του ρίξει οξύ στο πρόσωπο ή θα δημοσιεύσει γυμνές φωτογραφίες του.

Βρετανίδα βουλευτίνα καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή φυλάκισης 10 εβδομάδων με αναστολή για την παρενόχληση, λόγω της ζήλιας που ένιωθε, σε βάρος μιας παλιάς φίλης του συντρόφου της, την οποία είχε απειλήσει, μεταξύ άλλων, να της επιτεθεί με οξύ.

Στην ποινή φυλάκισης που ανακοίνωσε δικαστήριο του Λονδίνου σε βάρος της Κλόντια Γουέμπ προστίθενται 200 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Η βουλευτής, ηλικίας 56 ετών, κρίθηκε ένοχη για μια πραγματική εκστρατεία παρενόχλησης, κατά τη διάρκεια της οποίας απείλησε το θύμα ότι θα του ρίξει οξύ στο πρόσωπο ή θα δημοσιεύσει γυμνές φωτογραφίες του. Την έπαιρνε πολλές φορές τηλέφωνο, διατάζοντάς την να «απομακρυνθεί από τη σχέση της» με τον σύντροφό της.

Κατά τη διαδικασία της ανακοίνωσης της ποινής σήμερα, ο δικαστής Πολ Γκόλντσπρινγκ έκρινε τη συμπεριφορά της κατηγορουμένης «απεχθή και τρομαχτική» εκτιμώντας πως εκείνη «ζήλευε τη σχέση μεταξύ του συντρόφου της και της φίλης του».

Το θύμα περιέγραψε τον φόβο της, ιδίως λόγω της θέσης της βουλευτίνας: «δεν γνωρίζω για το τι είναι ικανή», εξήγησε, επισημαίνοντας πως σκεφτόταν να μετακομίσει.

Η βουλευτίνα, μέλος του κόμματος των Εργατικών, διεγράφη από το κόμμα της και πλέον διατηρεί την έδρα της ως ανεξάρτητη. Μπορεί να χάσει την έδρα της εάν το 10% των ψηφοφόρων της περιφέρειάς της στηρίξει ένα διαδικτυακό αίτημα υπέρ της αποχώρησής της. Η ίδια προτίθεται να εφεσιβάλει τη δικαστική απόφαση.

