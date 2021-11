Οικονομία

Αγρότες: “Απόβαση” από την Κρήτη και συλλαλητήριο την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αιτιάσεις αναφορικά με περικοπές στις επιδοτήσεις, με την κατάρτιση των δασικών χαρτών, αλλά και το κόστος παραγωγής.

Αναχώρησαν από το λιμάνι του Ηρακλείου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, όπως και από το Ρέθυμνο, προκειμένου αύριο να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αιτιάσεις αναφορικά με περικοπές στις επιδοτήσεις, με την κατάρτιση των δασικών χαρτών, αλλά και το κόστος παραγωγής.

Συμμετοχή στην κινητοποίηση θα έχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Χανιά και το δυτικό Ρέθυμνο, που θα ταξιδέψουν απόψε για τον Πειραιά, με πλοίο που θα αναχωρήσει από το λιμάνι της Σούδας.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης έχουν προγραμματίσει αύριο το πρωί συνάντηση στην πλατεία Βάθης και αμέσως μετά πορεία προς το υπουργείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Καφετζόπουλος σε αρνητές: Που πάτε ρε πτυχιούχοι; Ρε άριστο-τενεκέδες;

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: η απολογία του δολοφόνου (βίντεο)

Η Κέλλυ Μπουρδάρα τιμήθηκε από το ΕΚΠΑ (βίντεο)