Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: “Μαύρη νύχτα” για την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ήττες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, έβαλαν σε κίνδυνο την υπόθεση πρόκριση και για τους δύο εκπροσώπους μας.

Απογοητευτική ήταν η χθεσινή βραδιά για τις ελληνικές ομάδες που αγωνίστηκαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο ΠΑΟΚ γνώρισαν εντός έδρας ήττες από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και την Κοπεγχάγη αντίστοιχα.

Συνέπεια αυτού, η Ελλάδα να κατρακυλήσει από την 16η θέση που βρισκόταν, στην 19η θέση της σχετικής κατάταξης της UEFA.

Η βαθμολογία της UEFA

12η Σερβία 29.375 (2/4)

13η Βέλγιο 29.000 (4/5)

14η Ελβετία 27.675 (2/4)

15η Κροατία 25.400 (1/4)

16η Κύπρος 25.125 (2/4)

17η Τσεχία 25.200 (3/5)

18η Τουρκία 25.100 (3/5)

19η Ελλάδα 24.700 (2/4)

20η Δανία 24.175 (4/5)

21η Νορβηγία 24.000 (1/4)

22η Ισραήλ 23.625 (2/4)

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – εμβολιασμός: άνοιξε η πλατφόρμα για την τρίτη δόση όλων των ενηλίκων

Γαλλία: Τρένο παρέσυρε μετανάστες

Ενώπιος Ενωπίω – Γιώργος Παπανδρέου: “Λεφτά υπάρχουν” και σήμερα