Κορονοϊός - Θωμαΐδης: η δυναμική της πανδημίας σε ορισμένες περιοχές δεν είναι αναστρέψιμη

Τα νέα μέτρα ουσιαστικά προστατεύουν τους ανεμβολίαστους δήλωσε η Θ. Ψαλτοπούλου. Τι είπε για την τρίτη δόση του εμβολίου και το στέλεχος «Δέλτα».

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θ. Ψαλτοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενη στα νέα μέτρα αναχαίτισης της πανδημίας που θα τεθούν σε ισχύ από αύριο Σάββατο, τόνισε ότι προστατεύουν κυρίως τους ανεμβολίαστους.

Αναφερόμενη στην τρίτη δόση του εμβολίου, έφερε ως παράδειγμα το Ισραήλ, όπου η αναμνηστική δόση έγινε στην ουσία υποχρεωτική καθώς για να θεωρείται κάποιος πλήρως εμβολιασμένος πρέπει να έχει κάνει και τις τρεις δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Ερωτηθείς για το αν θα πρέπει κάθε έξι μήνες να κάνουμε εμβόλιο για να είμαστε προστατευμένοι από τον κορονοϊό, είπε ότι αυτό δεν ισχύει και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών που θα πραγματοποιηθούν.

Επίσης η κυρία Ψαλτοπούλου απέδωσε την αύξηση των κρουσμάτων σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πριν ένα χρόνο, παρότι φέτος η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι εμβολιασμένη, στο στέλεχος Δέλτα, που είναι εξαιρετικά πιο εύκολο να μεταδώσει τον ιό.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε και ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Ν. Θωμαΐδης, υπογραμμίζοντας ότι η δυναμική της πανδημίας σε κάποιες περιοχές είναι μη αναστρέψιμη αυτή τη στιγμή και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δε θα έχουν κάποιο ουσιαστικό ή άμεσο αποτέλεσμα.

Ο κ. Θωμαΐδης ήταν κατηγορηματικός στη διαπίστωση ότι οι ανεμβολίαστοι οδηγούν την πανδημία και αναφέρθηκε κι αυτόςμε τη σειρά του στο στέλεχος Δέλτα που καθιστά πολύ εύκολη τη μετάδοση του ιού.

