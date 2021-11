Οικονομία

Σταϊκούρας: Μέτρα στήριξης για τους αγρότες

Σε περισσότερους από 200.000 αγρότες θα επιστραφεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το 2022. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του ΥΠΟΙΚ.

Σε πάνω από 200.000 υπολογίζονται οι αγρότες που θα ωφεληθούν από την παρέμβαση της Κυβέρνησης που αφορά την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου για το 2022. Το μέτρο αφορά νέους αγρότες και αγρότες - μέλη συνεργατικών σχημάτων. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ για την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, το μέτρο αυτό δρομολογείται εξαιτίας των ανατιμήσεων στην αγορά πετρελαιοειδών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, «το 2022, θα επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του πετρελαίου που αναλώνεται από τα εν λόγω πρόσωπα για αγροτική χρήση. Η επιστροφή θα πραγματοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι - για παράδειγμα - το είδος και η έκταση της καλλιέργειας, σε συνάρτηση με τις πραγματοποιηθείσες - κατά το εν λόγω διάστημα - αγορές πετρελαίου. Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα προωθηθεί η σχετική απόφαση».

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών:

«Από την πρώτη στιγμή που η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά κρίσεων, κρίσεων εξωγενούς προέλευσης, στο υγειονομικό, το κλιματικό και το ενεργειακό πεδίο, η Κυβέρνηση άπλωσε ένα ευρύ «δίχτυ» προστασίας της οικονομίας, με μέτρα στήριξης της κοινωνίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Μέτρα - αποδεδειγμένα - οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, που καλύπτουν πληττόμενα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών.

Και αυτό γιατί ο πρωτογενής τομέας παραγωγής συνιστά, για την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Πυλώνας που ενισχύθηκε σημαντικά από την Κυβέρνηση, υλοποιώντας ένα εκτενές πλέγμα μέτρων, το οποίο εδράζεται σε 4 άξονες.

1ος Άξονας: Μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι αγρότες - φυσικά πρόσωπα ωφελούνται από τις οριζόντιες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως είναι:

Η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους των αγροτικών επιχειρήσεων.

Η νέα φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ' επάγγελμα αγρότες, με συντελεστές που ξεκινούν από το 9%, αντί για 22%.

Η μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων, από το 28% στο 22%.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

Η αναστολή πληρωμής της εισφοράς αλληλεγγύης.

Η μείωση της φορολογίας στο 10% των κερδών των συλλογικών αγροτικών σχημάτων.

Επιπλέον, ειδικά για τον αγροτικό τομέα, ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα:

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος.

Μόνιμη υπαγωγή στον υπερ-μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή.

Μη επιβολή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στην αξία των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων, συνεπώς και των αγροτών.

2ος Άξονας: Ενισχύσεις σε αγρότες που επλήγησαν από τον κορονοϊό

Έως σήμερα, έχουν καταβληθεί 164 εκατ. ευρώ για τη στήριξη κλάδων του πρωτογενούς τομέα που υπέστησαν σημαντικές ζημίες εξαιτίας της πανδημίας, μέσω επιχορήγησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το ειδικό αποθεματικό που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, έχουν εγκριθεί άλλα 40 εκατ. ευρώ, που θα χορηγηθούν έως το τέλος του έτους, για τη στήριξη πρόσθετων - πληγέντων - κλάδων του πρωτογενούς τομέα.

Συνεπώς, η συνολική στήριξη, εκτός Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανέρχεται στα 204 εκατ. ευρώ, από αρχική πρόβλεψη για 150 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, μέσω των 7 κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έχουν ενισχυθεί περίπου 102.000 επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, με ποσό συνολικού ύψους 258 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά, έχουν ενισχυθεί 16.842 εκτροφείς αιγοπροβάτων με 31 εκατ. ευρώ, 14.875 καλλιεργητές σιταριού και δημητριακών επίσης με 31 εκατ. ευρώ, 12.486 ελαιοπαραγωγοί με 30 εκατ. ευρώ, και 12.362 βαμβακοπαραγωγοί με 25 εκατ. ευρώ.

3ος Άξονας: Αποζημιώσεις σε αγρότες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Έως σήμερα, το Υπουργείο Οικονομικών έχει προβεί σε έκτακτες επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ, ύψους 84 εκατ. ευρώ το 2020 και 115 εκατ. ευρώ το 2021.

Επιπροσθέτως, το επόμενο διάστημα αναμένονται επιπλέον εκταμιεύσεις, ύψους 170 εκατ. ευρώ, για να καλύψουμε υπόλοιπα ζημιών στον αγροτικό τομέα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και τον παγετό της άνοιξης.

Συνολικά, οι ενισχύσεις προς τον πρωτογενή τομέα για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, εκτός Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκτιμώνται στα 370 εκατ. ευρώ.

4ος Άξονας: Ενισχύσεις στους αγρότες που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση

Δρομολογείται ρύθμιση, εξαιτίας των ανατιμήσεων στην αγορά πετρελαιοειδών, για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται από νέους αγρότες και αγρότες - μέλη συνεργατικών σχημάτων.

Ειδικότερα, το 2022, θα επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του πετρελαίου που αναλώνεται από τα εν λόγω πρόσωπα για αγροτική χρήση.

Η επιστροφή θα πραγματοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι - για παράδειγμα - το είδος και η έκταση της καλλιέργειας, σε συνάρτηση με τις πραγματοποιηθείσες - κατά το εν λόγω διάστημα - αγορές πετρελαίου.

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα προωθηθεί η σχετική απόφαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και των αγροτών που συμμετέχουν σε προγράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας, το σύνολο των ωφελούμενων εκτιμάται στους 176.000 αγρότες.

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται στα 50 εκατ. ευρώ για το 2022.

Συμπερασματικά, το σύνολο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, εκτός Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αγγίζει τα 900 εκατ. ευρώ.

Και σε αυτό το ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται σειρά άλλων παρεμβάσεων, όπως είναι οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Αποδεικνύεται έτσι, έμπρακτα, η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στη στήριξη και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Τομέας που πρέπει - και μπορεί - να αναπτυχθεί περαιτέρω, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, ώστε να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στην τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης».

