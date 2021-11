Κοινωνία

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη έκαναν απόβαση στο λιμάνι του Πειραιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κινητοποίηση αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί. Τι είπαν στην κάμερα της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”.

Περισσότεροι από 1.500 αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρήτη έκαναν “απόβαση” νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων, τους οποίους στηρίζουν και οι αγρότες, αφορούν στην ΚΥΑ για την κατανομή των βοσκοτόπων που επιφέρει αλλαγές στα κριτήρια καταβολής των κτηνοτροφικών επιδοτήσεων και άλλα ζητήματα όπως η αύξηση του κόστους παραγωγής.

Ακόμη διαμαρτύρονται για την περικοπή των επιδοτήσεων και ζητούν να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

«Θα πάμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε… Αν μας ακούσει κάποιος…», δήλωσε ένας κτηνοτρόφος στην κάμερα της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, ενώ ένας δεύτερος συμπλήρωσε «Από ό,τι μάθαμε ο Υπουργός έχει φύγει στη Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, εμείς θα πάμε έξω από το Υπουργείο. Ευελπιστούμε να βγει ο Υφυπουργός τουλάχιστον και να μας κάνει δεκτά τα αιτήματά μας».

«Ήταν μεγάλος ο τσέκουρας και μάλλον διπλός!», σημείωσαν και προειδοποίησαν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εάν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους. «Εάν δεν το δεχτούνε, θα κάνουμε το κουμάντο μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – εμβολιασμός: άνοιξε η πλατφόρμα για την τρίτη δόση όλων των ενηλίκων

Γαλλία: Τρένο παρέσυρε μετανάστες

Ενώπιος Ενωπίω – Γιώργος Παπανδρέου: “Λεφτά υπάρχουν” και σήμερα