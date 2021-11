Οικονομία

Αδήλωτα τετραγωνικά: ανοίγει ξανά η πλατφόρμα το Σάββατο

Οι πολίτες έχουν δεύτερη ευκαιρία να δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια των ιδιοκτησιών τους και να γλιτώσουν από την καταβολή μεγάλων προσαυξήσεων.

Από αύριο Σάββατο 6 Νοεμβρίου και ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων (https://tetragonika.govapp.gr/).

Οι πολίτες έχουν πλέον μια δεύτερη ευκαιρία να δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια των ιδιοκτησιών τους και με τον τρόπο αυτό, να γλιτώσουν από την καταβολή μεγάλων προσαυξήσεων, υπογραμμίζει σε δήλωση του, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ, με τη συνεργασία και την υποστήριξη των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, καθώς και της ΑΑΔΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΓΓΠΣ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, την πρώτη περίοδο που τέθηκε σε λειτουργία η συγκεκριμένη πλατφόρμα, περισσότεροι από 2,6 εκατ. πολίτες έκαναν χρήση της δυνατότητας να την χρησιμοποιήσουν και να δηλώσουν 60 εκατ. επιπλέον τετραγωνικά μέτρα.

Όσοι αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα δηλώνοντας την πραγματική επιφάνεια των ιδιοκτησιών τους, γλίτωσαν από τέλη και πρόστιμα, ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ, «ενώ με τις δηλώσεις των επιπλέον τετραγωνικών, οι Δήμοι διασφαλίζουν σε ετήσια βάση επιπλέον έσοδα, που θα χρησιμοποιηθούν είτε για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν στους δημότες τους, είτε για να μειωθούν τα δημοτικά τέλη, όπως έχει ήδη γίνει σε πολλούς Δήμους», επισημαίνει η ΚΕΔΕ.

