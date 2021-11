Τσίπρας για κορονοϊό: μάχη που φουντώνει πάνω στον κυνισμό του πρωθυπουργού

Πολιτική

Από την Εύβοια θέλουμε να ξεκινήσουμε να βάζουμε τα θεμέλια μιας νέας αρχής για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Στον "ιδιαίτερο συμβολισμό" του ξεκινήματος από τη Χαλκίδα, της "νέας πορείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον ελληνικό λαό" αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά την έναρξη της σημερινής προγραμματισμένης ομιλίας του από την Βόρεια Εύβοια, έναν τόπο που "έχει βιώσει με το πιο σκληρό τρόπο την εγκατάλειψη και την εγκληματική ανικανότητα της χειρότερης κυβέρνησης που έζησε η Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση" όπως είπε.

"Από την Εύβοια της κυβερνητικής εγκατάλειψης, θέλουμε να ξεκινήσουμε να βάζουμε τα θεμέλια μιας νέας αρχής για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία. Μιας νέας αρχής για τη κοινωνία με την κοινωνία", τόνισε ο κ. Τσίπρας, προαναγγέλλοντας μια μεγάλη περιοδεία το επόμενο διάστημα, με στόχο "να βρεθεί παντού": "Σε κάθε Περιφέρεια, σε κάθε γωνιά μιας χώρας που αξίζει και μπορεί να έχει ένα καλύτερο μέλλον", σημείωσε και χαρακτήρισε ως "τελικό σκοπό", την ενδυνάμωση του κόμματος στην πορεία προς το 3ο συνέδριό του.

"Να ανοίξουμε τις πόρτες του σε νέα μέλη, δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες και να ανοίξουμε το δρόμο για τη μεγάλη νίκη στην επομένη εκλογική μάχη της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης", είπε.

"Όμως σήμερα, και πριν την τελική πολιτική μάχη, έχουμε για μια ακόμα φορά μπροστά μας μια άλλη μάχη. Μάχη για την ίδια τη ζωή. Που κοντεύει τα δυο χρόνια κι όμως δεν λέει να κοπάσει. Φουντώνει διαρκώς, πάνω στην ανικανότητα και τον κυνισμό ενός πρωθυπουργού που δειλιάζει να αναμετρηθεί με την πραγματικότητα", δήλωσε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι "ζει στον δικό του κόσμο, οχυρωμένος μέσα στα ψέματα, την προπαγάνδα, τον εναγκαλισμό με την κρατικοδίαιτη ελίτ και τη διαπλοκή που επανήλθε για να καλύψει το χαμένο έδαφος της προηγούμενης πενταετίας, που βρέθηκε αποκομμένη από τον ομφάλιο λώρο από τον κύριο αιμοδότη της, το κράτος και το κρατικό χρήμα".

Οικονόμου: Ο Τσίπρας κατασκευάζει μια δική του πραγματικότητα

«Ο κ. Τσίπρας αδυνατεί να παρακολουθήσει έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Κατασκευάζει μια δική του πραγματικότητα στην οποία για ό,τι γίνεται στον κόσμο φταίει η κυβέρνηση», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου απαντώντας στην ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Χαλκίδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ: «Αρνείται να αποδεχθεί ποιος κυβερνά, με τη βούληση των πολιτών, και για αυτό και εγκλωβισμένος στον περασμένο αιώνα παραληρεί συνεχώς με απίστευτα ψέματα και τερατώδεις ανακρίβειες».

Και τόνισε: «Η πραγματικότητα μιας Ελλάδας που αλλάζει χωρίς διχασμούς και εξαιρέσεις, παρά τις πρωτόγνωρες κρίσεις, δείχνει ποιος μπορεί και η εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος ποιος δεν μπόρεσε και λόγω της αποτυχίας του παραμένει πολιτικά στη γωνία».

