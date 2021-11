Πολιτική

Επίδειξη ισχύος από ελληνικά τεθωρακισμένα απέναντι σε αμερικανικά άρματα (εικόνες)

Διαγωνισμός μεταξύ ουλαμών αρμάτων Ελλάδας και ΗΠΑ στη Θράκη.

Διαγωνισμός μεταξύ ουλαμών αρμάτων μονάδων τεθωρακισμένων του Δ' Σώματος Στρατού με άρματα LEO2 (A4 και HEL) και ουλαμού αρμάτων της διοίκησης Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης - Αφρικής με άρματα Μ1Α1 ABRAMS, διεξήχθη στο πεδίο βολής αρμάτων στο Πετροχώρι Ξάνθης, από 1-5 Νοεμβρίου.

Οι ουλαμοί αξιολογήθηκαν σε επιχειρησιακές διαδικασίες με μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια, οι οποίες ήταν εστιασμένες σε θέματα τακτικής μικρών κλιμακίων, τεχνικής της βολής και τεχνικών θεμάτων των αρμάτων, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΣ.

Η τελική κατάταξη των ουλαμών, αποτέλεσε συνδυασμό του χρόνου που χρειάστηκε το κάθε πλήρωμα για να ολοκληρώσει τις δοκιμασίες, σε συνάρτηση με επιμέρους βαθμολόγηση των δεξιοτήτων του και ειδικά της ευστοχίας των βολών του.

Τη σημερινή τελική φάση του διαγωνισμού παρακολούθησαν ο διοικητής της 1ης Στρατιάς, αντιστράτηγος Πέτρος Δεμέστιχας, ο διοικητής του Δ΄ Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης, ο στρατιωτικός ακόλουθος των ΗΠΑ, συνταγματάρχης Nathan Mann, καθώς και 14 παρατηρητές από τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και την Κύπρο.

